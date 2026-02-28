onedio
Kıskanmak Ekibinin Her Fırsatta Pasta Kesmesi Goygoya Neden Oldu

Kıskanmak Ekibinin Her Fırsatta Pasta Kesmesi Goygoya Neden Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.02.2026 - 23:31

Yeni sezonda başlayıp erken final yapan dizilerin aksine sağlam bir izleyici kitlesi oturtan Kıskanmak, yeni bölümleriyle yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin başlıca rollerde olduğu dizi X’te gündeme geldi. Her fırsatta ekipçe pasta kesmeleri goygoya neden oldu. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
2025-2026 yeni sezonunda başlayan Kıskanmak hikayesiyle izleyicileri etki altına almayı başardı.

Başlangıçta senaryo daha dramatik ilerlese de yeni karakterlerin dahil olmasıyla birlikte güldüren sahneler de yazılmaya başladı. Karakterlerin gelişimi seyir keyfini artırdı. 

Bugün ise Selahattin Paşalı’nın dijitalde yayınlanan Masumiyet Müzesi dizisindeki başarısı için ekipçe pasta kesildi. Tebriklerin ardından paylaşımlar sosyal medyaya da yansıyınca goygoyseverler boş durmadı. Ekibin pasta bağımlılığına dair yorumlar sıralandı.

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
