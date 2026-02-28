Kıskanmak Ekibinin Her Fırsatta Pasta Kesmesi Goygoya Neden Oldu

Yeni sezonda başlayıp erken final yapan dizilerin aksine sağlam bir izleyici kitlesi oturtan Kıskanmak, yeni bölümleriyle yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin başlıca rollerde olduğu dizi X’te gündeme geldi. Her fırsatta ekipçe pasta kesmeleri goygoya neden oldu. Gelin detaylara geçelim!