Kıskanmak Ekibinin Her Fırsatta Pasta Kesmesi Goygoya Neden Oldu
Yeni sezonda başlayıp erken final yapan dizilerin aksine sağlam bir izleyici kitlesi oturtan Kıskanmak, yeni bölümleriyle yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin başlıca rollerde olduğu dizi X’te gündeme geldi. Her fırsatta ekipçe pasta kesmeleri goygoya neden oldu. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025-2026 yeni sezonunda başlayan Kıskanmak hikayesiyle izleyicileri etki altına almayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın