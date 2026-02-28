Survivor’dan Elenen Eren Adanın Enlerini Sıraladı

Yarışmacılardan Deniz ile arkadaş olduklarının ortaya çıkması Survivor’da konseye konu olmuştu. İkili arasında aşk iddiaları da yayılmıştı ancak yalnızca arkadaş olduklarını dile getirmişlerdi. Kadroya dahil olan Sercan’ın Deniz’e ilgi duymasıyla birlikteyse olaylar karışmış Eren elenmişti. Çünkü kırmızı takım Sercan’ın kararıyla Eren’i takımlarına almak istememişti.

Şimdiyse yarışmacı Survivor Panorama programına konuk oldu. Hem yarışmadaki bireysel sürecinden hem de kaotik durumlardan söz etti. Adanın enleri sorulunca da bir bir sıraladı.