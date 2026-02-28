onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor’dan Elenen Eren Adanın Enlerini Sıraladı

Survivor’dan Elenen Eren Adanın Enlerini Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.02.2026 - 19:13

Survivor 2026 tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde yarışmaya veda eden Eren, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Şimdiyse Survivor Panorama programına konuk oldu. Adada yaşananlarla ilgili konuşan Eren, yarışmanın enlerini de sıraladı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor’ın popüler yarışmacılarından Eren’in elenmesi gündem olmuştu.

Survivor’ın popüler yarışmacılarından Eren’in elenmesi gündem olmuştu.

Yarışmacılardan Deniz ile arkadaş olduklarının ortaya çıkması Survivor’da konseye konu olmuştu. İkili arasında aşk iddiaları da yayılmıştı ancak yalnızca arkadaş olduklarını dile getirmişlerdi. Kadroya dahil olan Sercan’ın Deniz’e ilgi duymasıyla birlikteyse olaylar karışmış Eren elenmişti. Çünkü kırmızı takım Sercan’ın kararıyla Eren’i takımlarına almak istememişti. 

Şimdiyse yarışmacı Survivor Panorama programına konuk oldu. Hem yarışmadaki bireysel sürecinden hem de kaotik durumlardan söz etti. Adanın enleri sorulunca da bir bir sıraladı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın