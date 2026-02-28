onedio
İsmail Hacıoğlu Ayrılmıştı: Cennetin Çocukları’nda Dört Veda Daha Yaşandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
28.02.2026 - 16:17

TRT 1’in Cennetin Çocukları dizisinde taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Başrolde yaşanan ayrılığın ardından kadroda yeni değişiklikler gündeme geldi. İzleyiciyi şaşırtan gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Hikayede köklü bir dönüşüm sürecine girildi. Yapım ekibi yeni bir yol haritası belirledi. Set çalışmaları yeniden planlandı. Şimdiyse dört oyuncunun daha projeye veda edeceği öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu’nun kadrodan ayrılması sonrası senaryoda önemli değişiklikler yapıldı.

Yapım şirketi hikayeyi yeniden kurgulama kararı aldı. Çekimlere kısa süreli bir ara verildi. Ekip İstanbul’a dönerek yeni planlama yaptı. Yeni başrol için Alperen Duymaz’la anlaşmaya varıldı. Dizide Kamil karakteri ön plana çıkarılacak. Önümüzdeki hafta setin yeniden kurulması bekleniyor. Ancak kadrodaki değişim bununla sınırlı kalmadı. Gönül karakterine hayat veren Özgü Kaya da projeden ayrılıyor.

Özgü Kaya’nın vedasıyla birlikte ailesi de senaryodan çıkıyor.

Gönül’ün anne ve babasını canlandıran Yeşim Gül ve Alper Türedi de dizide yer almayacak. Bu ayrılıklar izleyici cephesinde şaşkınlık yarattı. Bir başka veda haberi de Ali Düşenkalkar’dan geldi. Süleyman karakteriyle ekranda olan oyuncunun hikayesi sona eriyor. Düşenkalkar dizide Baytar Ahmet’in bacanağı olarak yer alıyordu. Tüm bu değişimlerle birlikte Cennetin Çocukları yeni bir döneme giriyor. Senaryonun merkezine Kamil karakteri yerleştirilecek. Yeni bölümlerin 9 Mart’ta yayınlanması planlanıyor. Alperen Duymaz’ın sahnelerinin ise 16 Mart’ta ekrana gelmesi bekleniyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
