İsmail Hacıoğlu Ayrılmıştı: Cennetin Çocukları’nda Dört Veda Daha Yaşandı

Gönül’ün anne ve babasını canlandıran Yeşim Gül ve Alper Türedi de dizide yer almayacak. Bu ayrılıklar izleyici cephesinde şaşkınlık yarattı. Bir başka veda haberi de Ali Düşenkalkar’dan geldi. Süleyman karakteriyle ekranda olan oyuncunun hikayesi sona eriyor. Düşenkalkar dizide Baytar Ahmet’in bacanağı olarak yer alıyordu. Tüm bu değişimlerle birlikte Cennetin Çocukları yeni bir döneme giriyor. Senaryonun merkezine Kamil karakteri yerleştirilecek. Yeni bölümlerin 9 Mart’ta yayınlanması planlanıyor. Alperen Duymaz’ın sahnelerinin ise 16 Mart’ta ekrana gelmesi bekleniyor.