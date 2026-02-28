İsmail Hacıoğlu Ayrılmıştı: Cennetin Çocukları’nda Dört Veda Daha Yaşandı
TRT 1’in Cennetin Çocukları dizisinde taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Başrolde yaşanan ayrılığın ardından kadroda yeni değişiklikler gündeme geldi. İzleyiciyi şaşırtan gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Hikayede köklü bir dönüşüm sürecine girildi. Yapım ekibi yeni bir yol haritası belirledi. Set çalışmaları yeniden planlandı. Şimdiyse dört oyuncunun daha projeye veda edeceği öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu’nun kadrodan ayrılması sonrası senaryoda önemli değişiklikler yapıldı.
Özgü Kaya’nın vedasıyla birlikte ailesi de senaryodan çıkıyor.
