Survivor'da İletişim Ödülünü Kazanan Bayhan'a Köpeği Cango'dan Sürpriz
Survivor 2026'nın yeni bölümünde Ünlüler takımı iletişim ödülünü kazandı. Sevdiklerinden mesaj ve fotoğraf alabilme hakkı kazanan Ünlüler'den Bayhan'a köpeği Cango'nun fotoğrafı gelince Bayhan duygu dolu anlar yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2026'nın son iletişim ödülünü Ünlüler takımı kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'daki o anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın