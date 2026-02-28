onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da İletişim Ödülünü Kazanan Bayhan'a Köpeği Cango'dan Sürpriz

Survivor'da İletişim Ödülünü Kazanan Bayhan'a Köpeği Cango'dan Sürpriz

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.02.2026 - 14:09

Survivor 2026'nın yeni bölümünde Ünlüler takımı iletişim ödülünü kazandı. Sevdiklerinden mesaj ve fotoğraf alabilme hakkı kazanan Ünlüler'den Bayhan'a köpeği Cango'nun fotoğrafı gelince Bayhan duygu dolu anlar yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'nın son iletişim ödülünü Ünlüler takımı kazandı.

Survivor 2026'nın son iletişim ödülünü Ünlüler takımı kazandı.

Kıyasıya mücadele verilen iletişim oyununda Mert Nobre ve Osman Can'ın final karşılaşmasında büyük ödül Nobre'nin son hamlesiyle Ünlüler takımına gitti. Yarışmacılara sevdiklerinden fotoğraf ve mesaj gelirken Bayhan'a çok özlediğini belirttiği köpeği Cango'nun fotoğrafı geldi. Cango'nun fotoğrafını gören Bayhan duygu dolu anlar yaşadı.

Survivor'daki o anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın