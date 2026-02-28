Türk Hava Yolları 10 Ülkeye Uçuşlarını İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), İran’ın hava sahasını kapatması nedeniyle başta İran olmak üzere bazı Ortadoğu ülkelerine yönelik seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerin 2 Mart’a; Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerin ise yalnızca bugün için iptal edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

'Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir.'