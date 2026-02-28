onedio
Türk Hava Yolları 10 Ülkeye Uçuşlarını İptal Etti

Türk Hava Yolları 10 Ülkeye Uçuşlarını İptal Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2026 - 13:44

İsrail ve ABD'nin İran'a ortak saldırı başlatmasının ardından Türk Hava Yolları'ndan (THY) açıklama geldi. İran'ın hava sahasını kapatmasının ardından bazı uçuşlar iptal edildi. THY Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, 10 ülkeye uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), 10 ülkeye uçuşlarını iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), 10 ülkeye uçuşlarını iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), İran’ın hava sahasını kapatması nedeniyle başta İran olmak üzere bazı Ortadoğu ülkelerine yönelik seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerin 2 Mart’a; Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerin ise yalnızca bugün için iptal edildiği bildirildi. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

'Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
