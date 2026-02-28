Sinema ve Tiyatro Koltukları Neden Hep Kırmızı Olur?
Karanlık salon, ağır kadife perde ve sıra sıra dizilmiş kırmızı koltuklar... Sinema ya da tiyatro denince zihinde oluşan görüntü neredeyse hep aynı. Peki neden farklı renkler yerine özellikle kırmızı tercih ediliyor hiç düşündünüz mü? Üstelik kırmızı koltuklar yalnızca salon dekorasyonu değil, izleme deneyiminin görünmeyen parçası sayılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu koltuk renginin arkasında opera salonlarından günümüze uzanan bir gelenek var
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tercihin ardında yalnızca gelenek değil, insan gözünün çalışma sistemi de bulunuyor
Kırmızı renk insan psikolojisinde enerji, heyecan ve tutku ile ilişkilendirilir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın