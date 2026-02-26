Gözümüzün Önünde Neden Bazen Uçuşan Şekiller Görürüz?

Tıptaki adı muscae volitantes yani 'uçuşan sinekler'. İngilizcede 'floaters' olarak bilinen yapıların böceklerle ilgisi yok. Göz küresinin içinde yer alan ve jel kıvamındaki vitreus adı verilen saydam sıvının içinde dolaşan küçük parçacıklardan oluşur. Bu parçacıklar protein kümeleri, doku kalıntıları ya da kırmızı kan hücreleri olabilir.

Göz merceğinden giren ışık retinaya ulaştığında görme gerçekleşir. Vitreus içindeki bu küçük parçacıklar ışığın yolunu keserek retinaya gölge düşürür. Beyin de gölgeyi iplik, nokta ya da duman benzeri şekiller şeklinde algılar. Parçacıklar göz içinde hareket ettiği için şekiller de kayıyormuş gibi görünür.