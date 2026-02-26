onedio
Gözümüzün Önünde Neden Bazen Uçuşan Şekiller Görürüz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 11:43

Gökyüzüne bakarken aniden beliren ipliksi şekiller, küçük noktalar ya da örümcek ağına benzeyen izler çoğu kişiye tanıdık gelir. Bazen kayar gibi hareket eder, bazen bakış yönü değiştikçe yer değiştirir. İlk kez fark edenler gözünde sorun olduğunu düşünebilir. Oysa bu görüntüler çoğu zaman zararsız bir görsel fenomenin sonucudur. Yine de bazı durumlarda göz sağlığı açısından önemli sinyaller verebilir.

Kaynak 1, Kaynak 2

Göz içinde gerçekten dolaşan parçacıklar var

Tıptaki adı muscae volitantes yani 'uçuşan sinekler'. İngilizcede 'floaters' olarak bilinen yapıların böceklerle ilgisi yok. Göz küresinin içinde yer alan ve jel kıvamındaki vitreus adı verilen saydam sıvının içinde dolaşan küçük parçacıklardan oluşur. Bu parçacıklar protein kümeleri, doku kalıntıları ya da kırmızı kan hücreleri olabilir.

Göz merceğinden giren ışık retinaya ulaştığında görme gerçekleşir. Vitreus içindeki bu küçük parçacıklar ışığın yolunu keserek retinaya gölge düşürür. Beyin de gölgeyi iplik, nokta ya da duman benzeri şekiller şeklinde algılar. Parçacıklar göz içinde hareket ettiği için şekiller de kayıyormuş gibi görünür.

Vitreus sıvısı genç yaşlarda daha homojen yapıdadır.

Yaş ilerledikçe jel yapı kısmen sıvılaşır ve içindeki katı parçalar kümelenmeye başlar. Bu kümeler retinaya daha belirgin gölgeler düşürür. BBC Future ve optometri raporlarına göre nüfusun yaklaşık yüzde 70’inden fazlası hayatının bir döneminde bu görüntüleri fark eder.

İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre optometristler ayda ortalama 14 hastanın bu şikayetle başvurduğunu bildiriyor. Akıllı telefon uygulaması üzerinden yürütülen başka bir araştırmada 603 kişiden 446’sı ipliksi şekil gördüğünü belirtti. Buna rağmen yalnızca üçte biri görme kalitesinin etkilendiğini söyledi. Çoğu kişi zamanla bu görüntülere alışır ya da beyin onları görmezden gelmeyi öğrenir.

Ne zaman ciddiye alınmalı?

Çoğu durumda göz önünde süzülen şekiller zararsız kabul edilir ve zamanla daha az fark edilir. Ancak aniden yoğun artış ya da görmede perde hissi eşlik ediyorsa göz doktoruna başvurmak gerekir. Uzmanlar ani başlangıcın retina ile ilgili sorunların habercisi olabileceğini vurguluyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
