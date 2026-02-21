onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyada Ziyarete Kapalı En Gizemli 5 Bölge! Hepsi Tehlike ve Sırlarla Çevrili

Dünyada Ziyarete Kapalı En Gizemli 5 Bölge! Hepsi Tehlike ve Sırlarla Çevrili

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2026 - 17:41

Dünya üzerinde herkesin gidemeyeceği noktalar bulunuyor. Kimi yerler ölümcül tehlikeler nedeniyle kapatılmış durumda. Kimi bölgeler ise insanlığı korumak adına erişime yasaklanmış halde. Bazıları gizli askeri çalışmalar yürütülen alanlar olarak korunuyor. Bazıları ise geçmişi ve geleceği muhafaza eden eşsiz hazineler barındırıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılanlarla kaplı ada: Ilha da Queimada Grande

Yılanlarla kaplı ada: Ilha da Queimada Grande

Brezilya kıyılarındaki Ilha da Queimada Grande, namıdiğer Yılan Adası, dünyanın en ölümcül yılan türlerinden altın mızrak başlı engereğe ev sahipliği yapıyor. 43 hektarlık alanda metrekare başına birden fazla yılan bulunduğu söylense de rakamlar abartılı kabul ediliyor. Yine de yoğunluk ürkütücü seviyede.

Göçmen kuşlarla beslenen yılanlar, avlarını kaçamadan etkisiz hale getirecek güçte zehre sahip. Tehlike seviyesi nedeniyle Brezilya hükümeti adaya erişimi yasakladı. Nadiren bilim insanlarına izin veriliyor ve ziyaretler doktor eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Zamanın dondurulduğu mağara: Lascaux

Fransa’daki Lascaux Mağarası, 15 ila 17 bin yıl öncesine uzanan mağara resimleriyle tarih öncesi sanatın en önemli örneklerinden sayılıyor. Atlar, geyikler ve farklı hayvan figürleri Üst Paleolitik dönemin yaşamına ışık tutuyor. 1948’de ziyarete açılan mağara, yalnızca 15 yıl sonra kapatıldı.

Yapay ışıkların yosun oluşumunu hızlandırması ve ziyaretçilerin taşıdığı mikroorganizmaların resimlere zarar vermesi üzerine girişler tamamen yasaklandı. Günümüzde mağaranın birebir kopyası ziyaretçilere açık ve orijinal eserler korunmaya devam ediyor.

Yılan Adası'na aşağıdaki içeriğimizde detaylıca yer vermiştik 👇🏻

Modern Nuh’un Gemisi: Svalbard Küresel Tohum Deposu

Modern Nuh’un Gemisi: Svalbard Küresel Tohum Deposu

Norveç’in Svalbard takımadalarında yer alan Küresel Tohum Deposu, dünyanın tarımsal çeşitliliğini korumak amacıyla inşa edildi. Bir milyondan fazla tohum örneği, olası felaketler sonrası yeniden ekim yapılabilmesi için burada saklanıyor.

Yer altına inşa edilen tesis, deniz seviyesinin üzerinde konumlandırıldı ve deprem, iklim krizi hatta nükleer saldırı senaryolarına karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Güvenlik önlemleri ve stratejik önemi nedeniyle halka açık değil.

Dış dünyaya kapalı bir uygarlık: Kuzey Sentinel Adası

Hindistan’a bağlı Andaman Adaları’ndaki Kuzey Sentinel Adası, yaklaşık 60 bin yıldır dış dünyayla temas kurmayan Sentinelese kabilesine ev sahipliği yapıyor. Modern dünyadan tamamen izole yaşam süren kabile, yabancılara karşı son derece korumacı davranıyor.

Hindistan hükümeti, yerli halkı hastalıklardan korumak ve güvenliği sağlamak amacıyla adaya yaklaşmayı yasakladı. Beş deniz mili sınırına kadar yaklaşmak dahi suç sayılıyor. Ada, insanlık tarihinin en izole yaşamlarından birine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kuzey Sentinel Adası hakkında merak ettiklerinize aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz 👇🏻

Dünyanın en büyük sırlarından biri: Coca-Cola formülünün saklandığı kasa

Dünyanın en büyük sırlarından biri: Coca-Cola formülünün saklandığı kasa

Atlanta’daki World of Coca-Cola Müzesi içinde yer alan özel kasa, Coca-Cola’nın gizli formülünü koruduğu iddiasıyla dünyanın en çok merak edilen ticari sırlarından biri olarak anılıyor. Ziyaretçiler kasayı yalnızca dışarıdan görebiliyor; iç bölüme erişim üst düzey şirket yöneticileriyle sınırlı tutuluyor.

Efsaneye göre tarif, 1920’lerden beri şirketin el yazması orijinal reçetesi olarak korunuyor ve uzun yıllar bir banka kasasında saklandıktan sonra 2011’de müzeye taşındı. Formülün gerçekten bilinmezliğini koruyup korumadığı tartışılsa da, yaratılan gizem algısı markanın kült statüsünü güçlendirmeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın