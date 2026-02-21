Dünyada Ziyarete Kapalı En Gizemli 5 Bölge! Hepsi Tehlike ve Sırlarla Çevrili

Brezilya kıyılarındaki Ilha da Queimada Grande, namıdiğer Yılan Adası, dünyanın en ölümcül yılan türlerinden altın mızrak başlı engereğe ev sahipliği yapıyor. 43 hektarlık alanda metrekare başına birden fazla yılan bulunduğu söylense de rakamlar abartılı kabul ediliyor. Yine de yoğunluk ürkütücü seviyede.

Göçmen kuşlarla beslenen yılanlar, avlarını kaçamadan etkisiz hale getirecek güçte zehre sahip. Tehlike seviyesi nedeniyle Brezilya hükümeti adaya erişimi yasakladı. Nadiren bilim insanlarına izin veriliyor ve ziyaretler doktor eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Zamanın dondurulduğu mağara: Lascaux

Fransa’daki Lascaux Mağarası, 15 ila 17 bin yıl öncesine uzanan mağara resimleriyle tarih öncesi sanatın en önemli örneklerinden sayılıyor. Atlar, geyikler ve farklı hayvan figürleri Üst Paleolitik dönemin yaşamına ışık tutuyor. 1948’de ziyarete açılan mağara, yalnızca 15 yıl sonra kapatıldı.

Yapay ışıkların yosun oluşumunu hızlandırması ve ziyaretçilerin taşıdığı mikroorganizmaların resimlere zarar vermesi üzerine girişler tamamen yasaklandı. Günümüzde mağaranın birebir kopyası ziyaretçilere açık ve orijinal eserler korunmaya devam ediyor.