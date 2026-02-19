Yaklaşmak Bile Yasak! Dünyanın En Tehlikeli Adası
Dünyanın en tehlikeli yerleri denince akla savaş bölgeleri ya da felaket alanları gelir. Ancak Brezilya kıyılarındaki küçük bir ada, tehlike tanımını tamamen değiştiriyor. Yılan Adası olarak bilinen Ilha da Queimada Grande, zehirli yılan yoğunluğuyla ün salmış durumda. Metrekaresine düşen yılan sayısı kulağa abartı gibi gelse de gerçek oldukça ürkütücü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metrekare başına düşen yılan sayısı efsane değil, gerçek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adanın en dikkat çekici sakini altın mızrak başlı engerek olarak bilinen Bothrops insularis.
Adaya giriş yasak, yalnızca bilim insanları erişebiliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın