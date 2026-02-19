Yaklaşmak Bile Yasak! Dünyanın En Tehlikeli Adası

Brezilya’nın São Paulo eyaleti açıklarında, kıyıdan yaklaşık 35 kilometre uzakta yer alan Ilha da Queimada Grande, yaklaşık 43 hektarlık yüzölçümüne sahip küçük bir kara parçası. Uzaktan bakıldığında tropik bir ada gibi görünse de içerideki gerçek manzara oldukça farklı. Ada, dünyanın en yoğun yılan popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Araştırmacı tahminlerine göre bazı bölgelerde her metrekareye bir yılan düşebiliyor. Bu nedenle ada 'Yılan Adası' olarak anılıyor. Geçmişte balıkçıların yılanları uzaklaştırmak amacıyla yaptıkları yakma işlemleri nedeniyle 'Queimada Grande' adı ortaya çıkmış. Günümüzde ada, Brezilya’nın koruma altındaki doğal alanlarından biri olarak yönetiliyor.