Yaklaşmak Bile Yasak! Dünyanın En Tehlikeli Adası

Yaklaşmak Bile Yasak! Dünyanın En Tehlikeli Adası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 16:39

Dünyanın en tehlikeli yerleri denince akla savaş bölgeleri ya da felaket alanları gelir. Ancak Brezilya kıyılarındaki küçük bir ada, tehlike tanımını tamamen değiştiriyor. Yılan Adası olarak bilinen Ilha da Queimada Grande, zehirli yılan yoğunluğuyla ün salmış durumda. Metrekaresine düşen yılan sayısı kulağa abartı gibi gelse de gerçek oldukça ürkütücü.

Kaynak 1, Kaynak 2

Metrekare başına düşen yılan sayısı efsane değil, gerçek

Metrekare başına düşen yılan sayısı efsane değil, gerçek

Brezilya’nın São Paulo eyaleti açıklarında, kıyıdan yaklaşık 35 kilometre uzakta yer alan Ilha da Queimada Grande, yaklaşık 43 hektarlık yüzölçümüne sahip küçük bir kara parçası. Uzaktan bakıldığında tropik bir ada gibi görünse de içerideki gerçek manzara oldukça farklı. Ada, dünyanın en yoğun yılan popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Araştırmacı tahminlerine göre bazı bölgelerde her metrekareye bir yılan düşebiliyor. Bu nedenle ada 'Yılan Adası' olarak anılıyor. Geçmişte balıkçıların yılanları uzaklaştırmak amacıyla yaptıkları yakma işlemleri nedeniyle 'Queimada Grande' adı ortaya çıkmış. Günümüzde ada, Brezilya’nın koruma altındaki doğal alanlarından biri olarak yönetiliyor.

Adanın en dikkat çekici sakini altın mızrak başlı engerek olarak bilinen Bothrops insularis.

Adanın en dikkat çekici sakini altın mızrak başlı engerek olarak bilinen Bothrops insularis.

Sadece bu adada yaşayan endemik tür, dünyanın en tehlikeli yılanları arasında gösteriliyor. Yaklaşık 11 bin yıl önce ana karadan kopan ada, türün tamamen izole şekilde evrimleşmesine yol açtı.

Karada avlanacak kemirgen bulunmadığından yılanlar ağaçlarda yaşayan kuşları avlayacak şekilde adapte oldu. Zehirleri, avın kaçmasını engellemek amacıyla hızla etki edecek biçimde evrimleşti ve ana karadaki akrabalarına kıyasla yaklaşık beş kat daha güçlü hale geldi. Bilim insanlarına göre zehir, kuşları hızla etkisiz hale getirmek için geliştiğinden insanlara karşı agresif bir davranış sergilemiyorlar.

Altın mızrak başlı engerek kritik derecede tehlike altında kabul ediliyor. Kaçak hayvan ticareti türün hayatta kalması açısından büyük risk oluşturuyor. Karaborsada tek bir örneğin on binlerce dolara satıldığı biliniyor.

Adaya giriş yasak, yalnızca bilim insanları erişebiliyor

Adaya giriş yasak, yalnızca bilim insanları erişebiliyor

Ilha da Queimada Grande’ye ayak basmak sıradan ziyaretçiler için yasak. Brezilya donanması ve özel izinli bilim insanları dışında kimse adaya çıkamıyor. Kayalık kıyılar nedeniyle iniş oldukça riskli ve yoğun yılan popülasyonu özel ekipman kullanımını zorunlu kılıyor. Araştırmacılar koruyucu kıyafetler, yakalama kancaları ve güvenlik tüpleriyle çalışıyor.

Ada, evrim, ekosistem dengesi ve zehir araştırmaları açısından doğal bir laboratuvar niteliği taşıyor. Butantan Enstitüsü ve çeşitli üniversiteler, türün popülasyon dengesini korumak ve ekosistemi incelemek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Yılan zehri, panzehir üretimi ve tansiyon ilaçlarının geliştirilmesinde kritik rol oynuyor.

Günümüzde adada insan yerleşimi bulunmuyor. Ancak bilimsel araştırmalar sayesinde hem türün korunması hem de insan sağlığına katkı sağlayacak tıbbi çalışmalar sürdürülüyor.

