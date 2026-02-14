Hepimizin Evinde Olan Şey Altın Değerindeydi! Tek Bir İcat Sonunu Getirdi

Bir zamanlar buz, altın kadar değerliydi. Evet gerçekten. Bugün bardaktaki iki küp buzun hiçbir anlamı yok gibi görünüyor ama 1800’lerde durum tam tersiydi. İnsanlar buz için servet ödüyor, hatta onu “beyaz altın” diye adlandırıyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan bir icat, tüm düzeni yerle bir etti.

