Seedance 2.0’ı Kullanarak Teknolojinin Absürt Sınırlarını Zorlayan Kullanıcılar

14.02.2026 - 13:09

ByteDance’in yeni video üretim modeli Seedance 2.0, yayınlanır yayınlanmaz internetin en konuşulan teknolojilerinden biri haline geldi. Sinema kalitesine yakın sahneler üretebilen sistem, kullanıcıların hayal gücünü sınırsız bir oyun alanına dönüştürdü. Kimi gerçeklikle yarışan sahneler üretirken kimisi fizik kurallarını hiçe sayan absürt videolarla sosyal medyayı şaşkına çevirdi.

İşte Seedance 2.0 ile sınırları zorlayan o paylaşımlar! 👇🏻

"Komut: Yapay zeka tartışmalarını bir meme ile özetle - mümkün olduğunca saçma olsun ve 50 beğeni alsın."

"Bu Seedance 2.0 klipleri inanılmaz görünüyor."

"Buna hazır değiliz"

"Seedance 2.0 gerçekten akıl almaz."

"Birisi Seedance 2.0 ile Wolverine’in Deadpool’la dövüştüğü bir video yapmış. Hollywood’un günleri sayılı."

"Bu Seedance 2.0 örneği gerçekten zıvanadan çıkmış gibi."

