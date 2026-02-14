Seedance 2.0’ı Kullanarak Teknolojinin Absürt Sınırlarını Zorlayan Kullanıcılar

ByteDance’in yeni video üretim modeli Seedance 2.0, yayınlanır yayınlanmaz internetin en konuşulan teknolojilerinden biri haline geldi. Sinema kalitesine yakın sahneler üretebilen sistem, kullanıcıların hayal gücünü sınırsız bir oyun alanına dönüştürdü. Kimi gerçeklikle yarışan sahneler üretirken kimisi fizik kurallarını hiçe sayan absürt videolarla sosyal medyayı şaşkına çevirdi.