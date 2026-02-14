Yapay Zeka Ay’daki 60 Yıllık Gizemi Çözmüş Olabilir! SSCB'den Kalmaydı

Küresel kapsül tasarımı, şişirilebilir darbe emiciler ve frenleme sistemi sayesinde yüzeye zarar görmeden ulaşması planlandı. Ancak iniş sırasında kapsül yüzeyde birkaç kez sekerek sürüklendi ve son konum hesaplanan koordinatlardan saptı.

Görev yalnızca üç gün aktif kalmasına rağmen Ay yüzeyinin ilk panoramik görüntülerini gönderdi. Buna rağmen inişin kaotik doğası ve dönemin sınırlı takip teknolojileri, aracın kesin konumunun onlarca yıl boyunca belirlenememesine yol açtı. 2009’dan beri Ay yüzeyini detaylı şekilde görüntüleyen yörünge araçları bile Luna 9’u kesin olarak tespit edemedi.