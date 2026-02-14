onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Yapay Zeka Ay’daki 60 Yıllık Gizemi Çözmüş Olabilir! SSCB'den Kalmaydı

Yapay Zeka Ay’daki 60 Yıllık Gizemi Çözmüş Olabilir! SSCB'den Kalmaydı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.02.2026 - 12:15

1966 yılında Sovyetler Birliği’nin Luna 9 görevi, Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştiren ilk uzay aracı olarak tarihe geçti. Görev başarıyla tamamlandı ve Ay yüzeyinden çekilen ilk görüntüler Dünya’ya gönderildi. Ancak iniş sırasında yaşanan sıçrama ve sınırlı takip verileri nedeniyle aracın tam konumu uzun yıllar boyunca belirlenemedi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Luna 9, Şubat 1966’da Ay’a iniş yaparak uzay yarışında dönüm noktası yarattı.

Luna 9, Şubat 1966’da Ay’a iniş yaparak uzay yarışında dönüm noktası yarattı.

Küresel kapsül tasarımı, şişirilebilir darbe emiciler ve frenleme sistemi sayesinde yüzeye zarar görmeden ulaşması planlandı. Ancak iniş sırasında kapsül yüzeyde birkaç kez sekerek sürüklendi ve son konum hesaplanan koordinatlardan saptı.

Görev yalnızca üç gün aktif kalmasına rağmen Ay yüzeyinin ilk panoramik görüntülerini gönderdi. Buna rağmen inişin kaotik doğası ve dönemin sınırlı takip teknolojileri, aracın kesin konumunun onlarca yıl boyunca belirlenememesine yol açtı. 2009’dan beri Ay yüzeyini detaylı şekilde görüntüleyen yörünge araçları bile Luna 9’u kesin olarak tespit edemedi.

Yapay zeka Ay yüzeyinde insan izi arıyor.

Yapay zeka Ay yüzeyinde insan izi arıyor.

University College London araştırmacıları, gizemi çözmek için makine öğrenmesi tabanlı özel algoritma geliştirdi. YOLO-ETA adı verilen sistem, yüksek çözünürlüklü Ay görüntülerinde insan yapımı nesneleri tespit etmek üzere eğitildi. Apollo iniş alanları referans alınarak eğitilen model, metal nesnelerin gölge biçimleri ve roket itişinin bıraktığı toprak bozulmalarını ayırt edebiliyor.

Algoritma, Oceanus Procellarum bölgesinde 5×5 kilometrelik alanı tarayarak yapay toprak bozulması izleri taşıyan noktalar belirledi. Daha önce Luna 16 iniş alanını doğru şekilde tespit eden sistem, Luna 9 için de yüksek olasılıklı koordinatlar ortaya koydu. Araştırma verilerine göre aday konumun ufuk geometrisi, Luna 9’un yüzey panoramalarıyla uyum gösterebilir.

Gizem, çözülmeye çok yakın olabilir.

Gizem, çözülmeye çok yakın olabilir.

Kesin doğrulama için yüksek çözünürlüklü yörünge gözlemleri bekleniyor. 2019’dan beri Ay yörüngesinde görev yapan Hindistan’a ait Chandrayaan-2, Mart 2026’da söz konusu koordinatlar üzerinden alçak irtifa geçişleri gerçekleştirecek. Gelişmiş kameralar, algoritmanın tespit ettiği yapay yüzey izlerini doğrulayabilecek netlikte görüntüler sağlayabilir.

Eğer kapsülün dört yaprak biçimli panel antenleri görüntülenirse, altmış yıllık uzay gizemi kapanmış olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın