Yapay Zeka Ay’daki 60 Yıllık Gizemi Çözmüş Olabilir! SSCB'den Kalmaydı
1966 yılında Sovyetler Birliği’nin Luna 9 görevi, Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştiren ilk uzay aracı olarak tarihe geçti. Görev başarıyla tamamlandı ve Ay yüzeyinden çekilen ilk görüntüler Dünya’ya gönderildi. Ancak iniş sırasında yaşanan sıçrama ve sınırlı takip verileri nedeniyle aracın tam konumu uzun yıllar boyunca belirlenemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Luna 9, Şubat 1966’da Ay’a iniş yaparak uzay yarışında dönüm noktası yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka Ay yüzeyinde insan izi arıyor.
Gizem, çözülmeye çok yakın olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın