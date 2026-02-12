Hem Para Geçmiyor Hem de Sahibi Yok! 55 Ülkeden İnsanın Aynı Yerde Yaşadığı Şehir

Auroville, 28 Şubat 1968 tarihinde 124 ülkeden gençlerin katıldığı törenle kuruldu. Katılımcılar ülkelerinden getirdikleri toprakları beyaz mermerle kaplı, lotus formundaki bir anıtın içine koydu. Toprakların karışması, insanlık birliği fikrini simgeliyordu.

Yerleşim fikri, Fransız Mirra Alfassa’ya, yani 'Anne' olarak bilinen isme dayanıyor. İlham kaynağı ise Hintli filozof ve yoga öğretmeni Sri Aurobindo. Alfassa, Auroville’i; milliyet, siyaset ve inanç ayrımı olmadan barış içinde yaşanabilecek evrensel kasaba olarak tanımladı. UNESCO da kuruluşundan itibaren projeye destek verdi.

20 kilometrekarelik alan üzerine kurulu şehir; Endüstri, Kültür, Konut ve Uluslararası olmak üzere dört bölgeden oluşuyor. En merkezde ise altın kaplı disklerle inşa edilen meditasyon alanı Matrimandir yer alıyor. Fiziksel olduğu kadar sembolik merkez olarak kabul ediliyor.