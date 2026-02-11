40 Yıl Sonra Hareketlendi! Yıllardır Uyuyan Dev Bilim İnsanlarını Endişelendirdi

Chiapas eyaletinde yer alan yanardağ, 28 Mart 1982 gecesi başlayan ve Nisan ayına kadar süren patlamalarla tarihe geçti. En az 2.000 kişi yaşamını yitirdi. Kül bulutları atmosfere yükseldi, piroklastik akıntılar yerleşimleri harabeye çevirdi. Tarım arazileri kül ve volkanik tortularla kaplandı, kahve plantasyonları ve hayvancılık ağır darbe aldı.

Günümüzde krater alanı ziyaretçilere kapalı tutuluyor. Buna rağmen bölge, uzun vadeli volkanik sistem dinamiklerini inceleyen araştırmacılar için önemli çalışma sahalarından sayılıyor. Uydu gözlemleri, dronlar ve yerinde ölçüm cihazlarıyla termal anomaliler, gaz sütunları ve zemin deformasyonları düzenli olarak izleniyor.