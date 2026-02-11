40 Yıl Sonra Hareketlendi! Yıllardır Uyuyan Dev Bilim İnsanlarını Endişelendirdi
Meksika’daki El Chichón Yanardağı, 40 yılı aşkın süredir süren sessizliğin ardından yeniden gündemde. 1982’de yaşanan yıkıcı patlamanın izleri hâlâ hafızalarda. Son saha çalışmaları krater içinde dikkat çekici değişimler ortaya koydu. Artan sıcaklık, gaz kabarcıkları ve sıra dışı sülfür oluşumları kayda geçti. Bilim camiası, gelişmeleri yakından takip ediyor.
El Chichón’da sıcaklık yükseldi, krater gölü renk değiştirdi
Gaz çıkışları ve kimyasal dalgalanmalar tespit edildi
1982 felaketi hala hafızalarda
Normaldir doğa değişiyor harekete geçmesi şaşırtmamalı sıra geldi Kilimanjaro ya