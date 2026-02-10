Bulaşık Makinesinde Asla Yıkamamanız Gereken Mutfak Eşyası
Mutfakta toparlanma hızlansın diye çoğu kişi her şeyi bulaşık makinesine yerleştiriyor. Fakat masum görünen alışkanlık, mutfak bıçakları için ciddi risk taşıyor. Yüksek ısı, sert deterjanlar ve güçlü su basıncı bıçakların yapısını bozuyor. Uzmanlar yıllardır aynı noktaya dikkat çekiyor.
Uzmanlar uyarıyor: Bulaşık makinesi, bıçaklar için gizli tehlike!
Doğru temizlik yöntemi sanıldığından daha basit
