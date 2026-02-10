Bulaşık Makinesinde Asla Yıkamamanız Gereken Mutfak Eşyası

Mutfakta en sık yapılan hatalardan biri, keskin bıçakları diğer çatal-kaşıklarla birlikte makineye yerleştirmek. Tüketici araştırmalarıyla bilinen 'Which?', bıçakların makinede yıkanmasının keskinliği hızla azalttığını söylüyor. Yüksek sıcaklık, metal yapıyı zorlayan su basıncı ve deterjan kalıntıları, ağız kısmında mikroskobik hasarlar oluşturuyor. Sonuçta bıçak ilk günkü performansından uzaklaşıyor.

Makinede tekrar eden yıkamalar, sap kısmında çatlama ve kıymıklanma riskini artırıyor. Özellikle ahşap saplı modeller, nem nedeniyle şişiyor ve zamanla kırılgan hale geliyor. Paslanma ihtimali de cabası.