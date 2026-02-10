onedio
article/comments
Bulaşık Makinesinde Asla Yıkamamanız Gereken Mutfak Eşyası

Bulaşık Makinesinde Asla Yıkamamanız Gereken Mutfak Eşyası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 11:57

Mutfakta toparlanma hızlansın diye çoğu kişi her şeyi bulaşık makinesine yerleştiriyor. Fakat masum görünen alışkanlık, mutfak bıçakları için ciddi risk taşıyor. Yüksek ısı, sert deterjanlar ve güçlü su basıncı bıçakların yapısını bozuyor. Uzmanlar yıllardır aynı noktaya dikkat çekiyor.

Kaynak

Uzmanlar uyarıyor: Bulaşık makinesi, bıçaklar için gizli tehlike!

Uzmanlar uyarıyor: Bulaşık makinesi, bıçaklar için gizli tehlike!

Mutfakta en sık yapılan hatalardan biri, keskin bıçakları diğer çatal-kaşıklarla birlikte makineye yerleştirmek. Tüketici araştırmalarıyla bilinen 'Which?', bıçakların makinede yıkanmasının keskinliği hızla azalttığını söylüyor. Yüksek sıcaklık, metal yapıyı zorlayan su basıncı ve deterjan kalıntıları, ağız kısmında mikroskobik hasarlar oluşturuyor. Sonuçta bıçak ilk günkü performansından uzaklaşıyor.

Makinede tekrar eden yıkamalar, sap kısmında çatlama ve kıymıklanma riskini artırıyor. Özellikle ahşap saplı modeller, nem nedeniyle şişiyor ve zamanla kırılgan hale geliyor. Paslanma ihtimali de cabası.

Doğru temizlik yöntemi sanıldığından daha basit

Doğru temizlik yöntemi sanıldığından daha basit

Uzmanların önerisi oldukça net. Bıçaklar elde, ılık su ve nazik deterjanla kısa sürede temizlenmeli. Yıkama sonrası yumuşak bezle anında kurutma yapılmalı. Aksi halde nem, metal yüzeyde pas oluşumunu hızlandırıyor. Cam kesme tahtalarıyla kullanım da körelmeyi artıran faktörler arasında gösteriliyor.

Sosyal medyada farklı görüşler dolaşıyor. Uygun fiyatlı modellerini yıllardır makinede yıkadığını söyleyenler mevcut. Yine de genel kanı, kaliteli bıçakların risk altına sokulmaması yönünde. Sonuçta elde yıkama yalnızca birkaç dakika sürüyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Bozkurt

Hangi mutfak eşyası?