Bir Odaya Girdiğimizde Neden Ne Yapacağımızı Unuturuz?
Anahtarı almak için üst kata çıkan herkes aynı durumu yaşamıştır. Buzdolabı açılır, amaç ortadan kaybolur. Konuşma bölünür, söylenecek cümle uçup gider. Günlük hayatta sık karşılaşılan sahneler rastlantı sayılmıyor. Psikoloji alanındaki araştırmalar, kapıdan geçilen anlarda zihnin farklı çalıştığını gösteriyor.
Kapı eşiği etkisi, ortam değişimi sırasında zihnin kısa süreli hedefleri geri plana atmasıyla açıklanıyor
Zihin hedefleri katmanlara ayırıyor, detaylar arada kaybolabiliyor
Hafıza sorunu değil, zihinsel yoğunluğun doğal sonucu
