Sabah Ağrılarının Sebebi Olabilir! Uzmanlar Tehlikeli Uyku Pozisyonuna Karşı Uyardı

Gökçe Cici
06.02.2026 - 15:19

Herkesin geceleri alışkanlık hâline getirdiği uyku pozisyonları var. Ancak bazı pozisyonlar sandığımız kadar masum değil. Son dönemde uzmanların özellikle dikkat çektiği yüzüstü uyuma şekli, pek çok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Nefes kalitesinden omurga sağlığına kadar pek çok alan etkileniyor. Üstelik çoğu kişi sabah yaşanan ağrıların kaynağını fark etmiyor.

Yüzüstü uyumak, gece boyunca nefes almayı zorlaştırıyor.

Uzmanlara göre yüzüstü pozisyonda yatıldığında diyafram baskı altında kalıyor. Akciğerlerin tam kapasiteyle çalışması zorlaşıyor, derin nefes alma ihtimali düşüyor. Gece boyunca yeterli oksijen alınamadığında uyku kalitesi belirgin şekilde bozuluyor. Sabahları dinlenmiş hissetmemek, gün boyu halsizlik yaşamak ve odaklanma sorunları sık görülüyor.

Nefes darlığı yalnızca yorgunlukla sınırlı kalmıyor. Uzman açıklamalarında, düşük oksijen seviyesinin uzun vadede metabolizma dengesini etkileyebileceği belirtiliyor. Vücut, gece boyunca toparlanması gereken süreçleri sağlıklı şekilde tamamlayamıyor. Sonuç olarak uykuda geçirilen saatler yeterli görünse bile dinlendirici olmaktan uzaklaşıyor.

Boyun, sırt ve sinir sistemi üzerindeki baskı zamanla kronik hale geliyor.

Yüzüstü pozisyonda nefes alabilmek için başın yana çevrilmesi gerekiyor. Saatler boyunca aynı açıyla kalan boyun, ciddi kas ve bağ dokusu gerilimine maruz kalıyor. Uzmanlara göre servikal omurga doğal hizasını kaybediyor, sabahları sertlik ve ağrı hissi kaçınılmaz hâle geliyor.

Sadece boyun değil, bel bölgesi de olumsuz etkileniyor. Omurganın alt kısmındaki doğal eğri düzleşiyor, omurlar arası baskı artıyor. Uzun süre devam eden yanlış hizalanma, kalıcı bel ağrılarına zemin hazırlıyor. Ayrıca boyun çevresindeki sinirlerin sıkışması sonucu kollarda uyuşma, karıncalanma ve 'ölü kol' hissi de sık yaşanıyor.

Kalp ve dolaşım sistemi de risk altında kalabiliyor.

Yüzüstü yatış sırasında göğüs kafesi vücut ağırlığı altında kalıyor. Kan dolaşımı ideal şekilde ilerleyemiyor, kalp daha fazla efor harcamak zorunda kalıyor. Uzmanlar, uzun vadede gece boyunca süren baskının kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Araştırmalara göre toplumun yaklaşık yüzde 17’si hala yüzüstü uyumayı tercih ediyor. Oysa sırtüstü uyku, omurga hizasını koruyan en dengeli seçenek olarak öne çıkıyor. Yan yatış ise horlama ve kalp sağlığı açısından daha avantajlı görülüyor.

