Sabah Ağrılarının Sebebi Olabilir! Uzmanlar Tehlikeli Uyku Pozisyonuna Karşı Uyardı
Herkesin geceleri alışkanlık hâline getirdiği uyku pozisyonları var. Ancak bazı pozisyonlar sandığımız kadar masum değil. Son dönemde uzmanların özellikle dikkat çektiği yüzüstü uyuma şekli, pek çok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Nefes kalitesinden omurga sağlığına kadar pek çok alan etkileniyor. Üstelik çoğu kişi sabah yaşanan ağrıların kaynağını fark etmiyor.
Yüzüstü uyumak, gece boyunca nefes almayı zorlaştırıyor.
Boyun, sırt ve sinir sistemi üzerindeki baskı zamanla kronik hale geliyor.
Kalp ve dolaşım sistemi de risk altında kalabiliyor.
