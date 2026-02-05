Dünyanın En Lüks Cruise Gemisi! 8 Milyon Liralık Yatağı Bile Var

En giriş seviyesi Veranda Suite’lerde dahi balkon, mermer banyo ve şampanya ikramı standart. İpek dokulu nevresimler, geniş oturma alanları ve ücretsiz minibar, konaklamayı ayrıcalıklı hale getiriyor. Banyolar L’Occitane ürünleriyle donatılmış durumda. Bornoz, terlik, büyük ekran televizyon ve 24 saat oda servisi tüm süitlerde bulunuyor.

Üst segment süitlerde kişisel butler hizmeti devreye giriyor. Regent Suite ise geminin zirve noktası kabul ediliyor. Yaklaşık 410 metrekarelik yaşam alanına sahip süitte özel spa bölümü, balkon jakuzisi ve yaklaşık 8 milyon TL değerindeki king-size yatak yer alıyor. Süit içerisinde iki Picasso eseri sergileniyor. Gecelik konaklama bedeli 5 bin sterlinin üzerinde seyrediyor.