onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Lüks Cruise Gemisi! 8 Milyon Liralık Yatağı Bile Var

Dünyanın En Lüks Cruise Gemisi! 8 Milyon Liralık Yatağı Bile Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 15:02

Denizde geçen tatil fikri uzun süredir lüksle anılıyor. Seven Seas Grandeur söz konusu olduğunda çıta ciddi biçimde yükseliyor. Regent Seven Seas tarafından filoya eklenen gemi, ilk adımda ihtişam hissi yaratıyor. Resepsiyon salonunda sergilenen Fabergé Yumurtası, deneyimin tonunu net biçimde belirliyor. Sanat, konfor ve hizmet anlayışı yolculuğun tamamına yayılıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seven Seas Grandeur, denizlerde geçen tatil anlayışını üst noktaya taşıyor.

Seven Seas Grandeur, denizlerde geçen tatil anlayışını üst noktaya taşıyor.

Yaklaşık 390 milyon sterlin maliyetle inşa edilen Seven Seas Grandeur, 744 yolcu kapasitesi sayesinde ferah atmosfer sunuyor. İç mekânlarda yüzlerce kristal avize, mermer banyolar ve otel standartlarını aşan ortak alanlar yer alıyor. 

Resepsiyon salonundaki Fabergé Yumurtası, 4,5 milyon sterlinlik sanat koleksiyonunun en dikkat çeken parçası olarak öne çıkıyor. Koleksiyon içerisinde Picasso tablolarının bulunması, geminin kültür ve estetik yaklaşımını net biçimde yansıtıyor.

Gündüz saatlerinde sakinlik hâkim. Yolcuların büyük bölümü ücretsiz kara turlarında vakit geçiriyor. Akşam saatlerinde restoranlar ve barlar kontrollü hareketlilik kazanıyor. Gün boyu içecek servisi, özel restoranlar, internet erişimi, günlük geziler ve bahşişler yolculuk ücretine dahil şekilde sunuluyor.

Gemide iç kabin seçeneği yer almıyor.

Gemide iç kabin seçeneği yer almıyor.

En giriş seviyesi Veranda Suite’lerde dahi balkon, mermer banyo ve şampanya ikramı standart. İpek dokulu nevresimler, geniş oturma alanları ve ücretsiz minibar, konaklamayı ayrıcalıklı hale getiriyor. Banyolar L’Occitane ürünleriyle donatılmış durumda. Bornoz, terlik, büyük ekran televizyon ve 24 saat oda servisi tüm süitlerde bulunuyor.

Üst segment süitlerde kişisel butler hizmeti devreye giriyor. Regent Suite ise geminin zirve noktası kabul ediliyor. Yaklaşık 410 metrekarelik yaşam alanına sahip süitte özel spa bölümü, balkon jakuzisi ve yaklaşık 8 milyon TL değerindeki king-size yatak yer alıyor. Süit içerisinde iki Picasso eseri sergileniyor. Gecelik konaklama bedeli 5 bin sterlinin üzerinde seyrediyor.

Compass Rose restoranı, masalsı dekorasyonu ve canlı atmosferiyle geminin merkezi olarak görülüyor.

Compass Rose restoranı, masalsı dekorasyonu ve canlı atmosferiyle geminin merkezi olarak görülüyor.

Prime 7, Pacific Rim ve Chartreuse gibi özel restoranlarda steak, Pan-Asya ve Fransız mutfağı ücretsiz sunuluyor. La Veranda gündüzleri açık büfe, akşam saatlerinde İtalyan restoranı formatına geçiyor. Pool Grill ve Coffee Connection gün boyu hizmet veriyor. Meridian Lounge’daki beş çayı servisi geminin en çok ilgi gören ritüelleri arasında yer alıyor.

Serene Spa alanında sauna, buhar, buz odaları ve sonsuzluk havuzu ücretsiz kullanıma açık.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın