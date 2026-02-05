Dünyanın En Lüks Cruise Gemisi! 8 Milyon Liralık Yatağı Bile Var
Denizde geçen tatil fikri uzun süredir lüksle anılıyor. Seven Seas Grandeur söz konusu olduğunda çıta ciddi biçimde yükseliyor. Regent Seven Seas tarafından filoya eklenen gemi, ilk adımda ihtişam hissi yaratıyor. Resepsiyon salonunda sergilenen Fabergé Yumurtası, deneyimin tonunu net biçimde belirliyor. Sanat, konfor ve hizmet anlayışı yolculuğun tamamına yayılıyor.
Seven Seas Grandeur, denizlerde geçen tatil anlayışını üst noktaya taşıyor.
Gemide iç kabin seçeneği yer almıyor.
Compass Rose restoranı, masalsı dekorasyonu ve canlı atmosferiyle geminin merkezi olarak görülüyor.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
