Dünyanın En Büyük Uçağı! O Kadar Devasa ki 52 Yetişkin Fili Taşıyabiliyor

An-225, 2022 yılında Ukrayna’daki çatışmalar sırasında Kiev yakınlarındaki Antonov Havalimanı’nda ağır hasar aldı ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Dünya genelinde havacılık camiasında büyük üzüntü yaratan kayıp, sembolik açıdan da önemliydi. Gökyüzünün devi olarak anılan uçak, aktif görevde olan tek örnek olarak biliniyordu.

Yeniden inşa ihtimali zaman zaman gündeme geliyor. Uzmanlara göre yeniden üretim maliyeti yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde. Teknik olarak mümkün olsa da ekonomik ve lojistik koşullar sürecin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.