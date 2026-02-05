onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Büyük Uçağı! O Kadar Devasa ki 52 Yetişkin Fili Taşıyabiliyor

Dünyanın En Büyük Uçağı! O Kadar Devasa ki 52 Yetişkin Fili Taşıyabiliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 14:07

Havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırmış Antonov An-225, görenlerin ölçü algısını tamamen değiştiriyor. Altı motorlu yapısı, onlarca tekerlekli iniş takımı ve devasa gövdesiyle gökyüzünde adeta hareket eden sanayi tesisi gibi duruyor. Tasarım aşamasından ilk uçuşuna kadar her detayı sınırları zorlayan uçak, yıllar boyunca kırılması güç rekorlara imza attı. Taşıdığı yükler ise klasik kargo kavramının çok ötesinde.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antonov An-225, şimdiye kadar üretilmiş en büyük ve en ağır taşıma uçağı olarak kayıtlara geçti.

Antonov An-225, şimdiye kadar üretilmiş en büyük ve en ağır taşıma uçağı olarak kayıtlara geçti.

Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen An-225, 84 metre uzunluğa, altı dev motor gücüne ve 32 tekerlekli iniş takımına sahip. Boş ağırlığı 285 ton seviyesinde. Havalanış anı dahi izleyenlerde şaşkınlık yaratıyor. Uçağın ana görevi, Sovyet uzay programı kapsamında geliştirilen Buran uzay mekiğini taşımaktı. 1988 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren yapı, kısa sürede havacılık tarihinin sembol projeleri arasına girdi.

Paris Air Show sahnesine uzay mekiği sırtında iniş yaptığı an, hala arşivlerde duruyor. O görüntüler, An-225’in sıradan kargo uçağı olmadığını net şekilde ortaya koyuyor. Gövde genişliği, kanat açıklığı ve motor gücü açısından döneminin çok ilerisinde tasarlanan uçak, uzun yıllar boyunca tek başına sınıf oluşturdu.

Taşıma kapasitesi havacılık dünyasında efsane olarak anılıyor.

Taşıma kapasitesi havacılık dünyasında efsane olarak anılıyor.

Antonov An-225, tek parça halinde 200 tonluk yükleri havadan taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Maksimum kargo kapasitesi 250 tona kadar çıkabiliyor. Havacılık uzmanlarının verdiği örneğe göre söz konusu ağırlık, ortalama 52 yetişkin filin toplam kilosuna denk geliyor. Uçağın kargo bölümü 43 metre uzunluğa, 6.4 metre genişliğe ve 4.4 metre yüksekliğe sahip. İçeri girildiğinde uçak hissinden çok hangar atmosferi oluşuyor.

Lokomotifler, rüzgar türbini kanatları, uçak gövdeleri ve endüstriyel dev parçalar yıllar boyunca An-225 ile taşındı. Yükleme sürecini mümkün kılan en dikkat çekici detaylardan biri ise yukarı doğru açılan burun tasarımıydı. Gövdenin ön kısmı kalkarak rampa işlevi görüyor, ağır yükler doğrudan içeri alınabiliyordu. An-225, kariyeri boyunca 200’den fazla dünya rekoruna imza attı.

Havacılık tarihinin simgesi olan An-225, savaş sırasında yok edildi.

Havacılık tarihinin simgesi olan An-225, savaş sırasında yok edildi.

An-225, 2022 yılında Ukrayna’daki çatışmalar sırasında Kiev yakınlarındaki Antonov Havalimanı’nda ağır hasar aldı ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Dünya genelinde havacılık camiasında büyük üzüntü yaratan kayıp, sembolik açıdan da önemliydi. Gökyüzünün devi olarak anılan uçak, aktif görevde olan tek örnek olarak biliniyordu.

Yeniden inşa ihtimali zaman zaman gündeme geliyor. Uzmanlara göre yeniden üretim maliyeti yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde. Teknik olarak mümkün olsa da ekonomik ve lojistik koşullar sürecin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın