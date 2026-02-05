Dünyanın En Büyük Uçağı! O Kadar Devasa ki 52 Yetişkin Fili Taşıyabiliyor
Havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırmış Antonov An-225, görenlerin ölçü algısını tamamen değiştiriyor. Altı motorlu yapısı, onlarca tekerlekli iniş takımı ve devasa gövdesiyle gökyüzünde adeta hareket eden sanayi tesisi gibi duruyor. Tasarım aşamasından ilk uçuşuna kadar her detayı sınırları zorlayan uçak, yıllar boyunca kırılması güç rekorlara imza attı. Taşıdığı yükler ise klasik kargo kavramının çok ötesinde.
Antonov An-225, şimdiye kadar üretilmiş en büyük ve en ağır taşıma uçağı olarak kayıtlara geçti.
Taşıma kapasitesi havacılık dünyasında efsane olarak anılıyor.
Havacılık tarihinin simgesi olan An-225, savaş sırasında yok edildi.
