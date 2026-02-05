onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın Ayakta Kalan En Eski Tren İstasyonu! Tamı Tamına 200 Yıllık

Dünyanın Ayakta Kalan En Eski Tren İstasyonu! Tamı Tamına 200 Yıllık

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 11:43

Demiryolu denince İngiltere akla gelen ilk ülkelerden sayılıyor. Sanayi devrimiyle birlikte ulaşım anlayışını kökten değiştiren hatlar, şehirlerin kaderini yeniden yazdı. İşte tüm sürecin en somut tanıklarından sayılan 'Liverpool Road Railway Station', neredeyse iki asırdır ayakta. Tarih kitaplarında anlatılan dönüşüm, hala ziyaret edilebilen taş duvarlarda karşılık buluyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sanayi devriminin kalbinde doğan istasyon

Sanayi devriminin kalbinde doğan istasyon

Manchester şehir merkezinde yer alan Liverpool Road railway station, 1830 yılında inşa edildi. İstasyon, dönemin en iddialı ulaşım projelerinden Liverpool and Manchester Railway hattının önemli durakları arasında bulunuyordu. Hat, dünya tarihinde ilk kez buhar gücüyle çalışan şehirler arası demiryolu olma özelliği taşıdı.

İstasyon yolcu taşımacılığı açısından uzun soluklu kullanıma sahip olmadı. 1844 yılında yakın çevrede Manchester Victoria station hizmete açılınca yolcu seferleri sona erdi. Buna rağmen yapı, yük deposu olarak işlev görmeye devam etti ve demiryolu ağının ticari yükünü uzun yıllar sırtladı.

Liverpool Road Station yalnızca trenlerin durduğu noktalar arasında yer almadı...

Liverpool Road Station yalnızca trenlerin durduğu noktalar arasında yer almadı...

Yolcular istasyona at arabalarıyla ulaşıyor, biletler sınıflara göre ayrılan salonlarda satın alınıyordu. Zil sesi duyulduğunda yolculuk başlıyor, valizler vagonların tavanına yükleniyordu.

Kompleks içerisinde tuğla kemerli viyadükler, kanal tipi depolar ve Manchester şehir merkezindeki Water Street üzerinden geçen erken dönem demir köprüler yer aldı. O dönem için oldukça yenilikçi kabul edilen mimari çözümler, İngiltere demiryolu altyapısının temel taşlarını oluşturdu. Günümüzde sergilenen orijinal zil, istasyonun günlük hayatla kurduğu ilişkiyi hala hatırlatıyor.

1975 yılına kadar yük taşımacılığı amacıyla kullanılan yapı, kapanışın ardından koruma altına alındı.

1975 yılına kadar yük taşımacılığı amacıyla kullanılan yapı, kapanışın ardından koruma altına alındı.

Guinness verilerine göre Liverpool Road Station, dünya genelinde ayakta kalan en eski tren istasyonu binası kabul ediliyor. Günümüzde istasyon kompleksi Science and Industry Museum bünyesinde ziyaret edilebiliyor ve Grade I statüsüyle korunuyor.

İlginç detaylardan söz etmek gerekirse, kapanış sonrasında depolardan bazıları Granada Studios tarafından satın alındı. Alanın bölümü, ünlü İngiliz dizisi Coronation Street çekimlerinde set olarak kullanıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın