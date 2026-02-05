Dünyanın Ayakta Kalan En Eski Tren İstasyonu! Tamı Tamına 200 Yıllık

Manchester şehir merkezinde yer alan Liverpool Road railway station, 1830 yılında inşa edildi. İstasyon, dönemin en iddialı ulaşım projelerinden Liverpool and Manchester Railway hattının önemli durakları arasında bulunuyordu. Hat, dünya tarihinde ilk kez buhar gücüyle çalışan şehirler arası demiryolu olma özelliği taşıdı.

İstasyon yolcu taşımacılığı açısından uzun soluklu kullanıma sahip olmadı. 1844 yılında yakın çevrede Manchester Victoria station hizmete açılınca yolcu seferleri sona erdi. Buna rağmen yapı, yük deposu olarak işlev görmeye devam etti ve demiryolu ağının ticari yükünü uzun yıllar sırtladı.