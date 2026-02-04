Sararmış Beyaz Çamaşırları İlk Günkü Gibi Yapan Basit Hile

Normal yıkama programı yeterli gelmediğinde, kıyafetler çamaşır makinesine girmeden önce ön işlemden geçiriliyor. Geniş kap ya da leğen içerisine ılık su ekleniyor ve beyaz giysiler tamamen suyun içinde kalacak şekilde yerleştiriliyor. Ardından çeyrek su bardağı hidrojen peroksit ilave ediliyor. Hidrojen peroksit, doğal ağartıcı özelliği sayesinde kumaş rengini açmaya yardımcı oluyor ve aynı zamanda hijyen sağlıyor.

Sonraki aşamada karışıma karbonat ekleniyor. Karbonat, deterjanların etkisini artırmasıyla biliniyor ve kumaşta kalan kötü kokuların giderilmesine destek oluyor. Karışım içerisine isteğe bağlı olarak az miktarda bulaşık deterjanı da eklenebiliyor.

Özellikle yağ bazlı lekeler söz konusuysa deterjan, hedef odaklı temizlik sağlıyor. Kıyafetler karışım içinde yaklaşık 30 dakika bekletildikten sonra normal yıkama programında makineye atılıyor.