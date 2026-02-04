Dünyanın En Ürkütücü Yapılardan Biri! 10 Bin Kişinin Yaşadığı "Canavar Bina"

Hong Kong denince akla ilk gelen şeylerden biri göğe uzanan beton yapılar oluyor. Şehrin doğu yakasında yer alan Quarry Bay ise bu yoğunluğu en çarpıcı haliyle gösteren bölgelerden. Sosyal medyada sık sık paylaşılan, filmlere sahne olan Monster Building de tam olarak bu noktada duruyor. Renk renk cepheler, üst üste dizilmiş daireler ve kapalı avluda oluşan o meşhur perspektif, kalabalık şehir hayatını tek karede anlatıyor.

