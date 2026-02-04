onedio
Dünyanın En Ürkütücü Yapılardan Biri! 10 Bin Kişinin Yaşadığı "Canavar Bina"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 11:33

Hong Kong denince akla ilk gelen şeylerden biri göğe uzanan beton yapılar oluyor. Şehrin doğu yakasında yer alan Quarry Bay ise bu yoğunluğu en çarpıcı haliyle gösteren bölgelerden. Sosyal medyada sık sık paylaşılan, filmlere sahne olan Monster Building de tam olarak bu noktada duruyor. Renk renk cepheler, üst üste dizilmiş daireler ve kapalı avluda oluşan o meşhur perspektif, kalabalık şehir hayatını tek karede anlatıyor.

"Monster Building" adıyla bilinen yapı aslında tek parça değil

Halk arasında Monster Building olarak anılan yer, gerçekte E şeklinde tasarlanmış beş ayrı bloktan oluşan devasa konut kompleksi. Oceanic Mansion, Fook Cheong Building, Montane Mansion, Yick Cheong Building ve Yick Fat Building isimlerini taşıyan yapılar, King’s Road üzerinde yan yana yükseliyor. Konum olarak Quarry Bay sınırları içinde kalan kompleks, dışarıdan bakıldığında tek yapı hissi veriyor.

1960’lı yıllarda Hong Kong’da yaşanan nüfus patlaması sırasında inşa edilen konutlar, düşük gelirli aileler için devlet destekli yerleşim alanı olarak planlandı. İlk aşamada Parker Estate adıyla anılan proje, geliştirici firmanın ortadan kaybolmasıyla yarım kaldı.

 Ardından farklı yatırımcılar devreye girdi ve yapılaşma yeniden başladı. 1971 yılına gelindiğinde beş blok, birbirine bağlı şekilde tamamlandı. Her blok 18 katlıydı, kat başına yaklaşık 28 daire yer alıyordu.

2.200’den fazla daire ve on bini aşan nüfusla şehir içinde şehir...

Tamamlanma sürecinin ardından kompleks, yaklaşık 2.200-2.243 daireyle on bini aşkın kişiye ev sahipliği yapmaya başladı. Üst katlar tamamen konut olarak kullanılırken alt katlarda çay dükkanları, kurutulmuş deniz ürünü satan esnaf, nalburlar ve bitkisel içecek tezgahları yer aldı. Günlük hayatın tamamı, dar koridorlar ve iç avlu çevresinde şekillendi.

Avluya girildiğinde karşılaşılan manzara, yapıya adını kazandıran etkiyi yaratıyor. Düzensiz görünen cepheler, üst üste yığılmış balkonlar ve yukarı doğru daralan perspektif, ziyaretçide adeta devasa bir yapının içine çekiliyormuş hissi uyandırıyor. Fotoğraflarda sıkça paylaşılan simetrik görüntü de tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Artan ilgi nedeniyle iç avluda fotoğraf çekimine zaman zaman kısıtlamalar getirildiği de biliniyor.

Görsel gücü yüksek mimari, sinema dünyasının da dikkatinden kaçmadı

Kompleks, Hollywood yapımlarında mekân olarak kullanıldı. Özellikle Transformers: Age of Extinction filminde geçen kovalamaca ve çatışma sahneleri, Monster Building’i dünya çapında tanıttı. Daha önce Ghost in the Shell gibi yapımlarda da benzer şehir estetiği tercih edildi.

Film sonrası dönem, yapının kaderini tamamen değiştirdi. Uluslararası turistler, fotoğrafçılar ve şehir keşfi meraklıları Quarry Bay’e akın etmeye başladı. Güney Koreli oyuncu Ji Chang Wook gibi isimlerin ziyareti de sosyal medya etkisini artırdı.

