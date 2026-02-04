Dünyanın En Ürkütücü Yapılardan Biri! 10 Bin Kişinin Yaşadığı "Canavar Bina"
Hong Kong denince akla ilk gelen şeylerden biri göğe uzanan beton yapılar oluyor. Şehrin doğu yakasında yer alan Quarry Bay ise bu yoğunluğu en çarpıcı haliyle gösteren bölgelerden. Sosyal medyada sık sık paylaşılan, filmlere sahne olan Monster Building de tam olarak bu noktada duruyor. Renk renk cepheler, üst üste dizilmiş daireler ve kapalı avluda oluşan o meşhur perspektif, kalabalık şehir hayatını tek karede anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Monster Building" adıyla bilinen yapı aslında tek parça değil
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2.200’den fazla daire ve on bini aşan nüfusla şehir içinde şehir...
Görsel gücü yüksek mimari, sinema dünyasının da dikkatinden kaçmadı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın