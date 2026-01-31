onedio
article/share
30 Yıl Kayboldu, Aynı Kıyafetlerle Eve Döndü! Avrupa’nın En Tuhaf Kayıp Vakası

30 Yıl Kayboldu, Aynı Kıyafetlerle Eve Döndü! Avrupa’nın En Tuhaf Kayıp Vakası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.01.2026 - 17:39

1991 yılında Romanya’da sıradan görünen iş yolculuğu sonrası ortadan kaybolan Vasile Gorgos, 30 yıl boyunca kendisinden haber alınamayan isimler arasına girdi. Arama çalışmaları sonuçsuz kaldı, dosya zamanla kapandı. Aile, yıllar boyunca cenaze törenleri düzenledi. Herkes hikayenin sona erdiğini düşündü. Ta ki 2021 yazına kadar.

1991’de başlayan kayboluş, yıllarca cevapsız kaldı

1991’de başlayan kayboluş, yıllarca cevapsız kaldı

Vasile Gorgos, 1991 yılında Romanya’nın Bacău kenti yakınlarındaki köyünden ayrıldı. Hayvancılıkla uğraşan Gorgos, şehirler arası ticaret amacıyla sık sık yolculuk yapan tanınan esnaflardan sayılıyordu. O gün de ailesine kısa süre içinde geri döneceğini söyledi. Tren biletini aldı, istasyona gitti ve vagona bindi. Ardından kendisinden haber alınamadı.

Günler geçti, dönüş gerçekleşmedi. Aile, önce gecikme ihtimali üzerinde durdu. Sonrasında polis kaydı açıldı. Gönüllüler, kolluk kuvvetleri ve çevre köyler tarandı. Hiçbir iz bulunamadı. Soruşturma sürecinde kaçırılma, suç, kaza gibi ihtimaller değerlendirildi fakat somut delil ortaya çıkmadı. Aylar yıllara dönüştü, dosya soğudu.

Aile, zamanla ölüm ihtimalini kabullendi. Her yıl anma düzenlendi. Romanya siyasi rejim değiştirdi, teknoloji ilerledi, hayat tamamen farklılaştı. Gorgos’suz geçen 30 yıl boyunca soru işaretleri hiç azalmadı.

2021’de evine döndüğünde her şey daha da tuhaflaştı

2021’de evine döndüğünde her şey daha da tuhaflaştı

29 Ağustos 2021 tarihinde aile evinin önüne araç yanaştı. İçinden yaşlı adam indi. Aracın plakası tespit edilemeden hızla uzaklaştı. Eve gelen kişi Vasile Gorgos’tu. Kaybolduğu gün üzerindeki kıyafetler hala üzerindeydi. Cebinde, 1991 yılında aldığı tren bileti duruyordu. Kıyafetlerin durumu şaşırtıcı derecede iyiydi.

Gorgos, çocuklarını tanımadı. Çocuklar da ilk anda karşılarındaki kişiyi ayırt edemedi. Konuşmalar, sürekli geçmiş yıllara dönüyordu. Hayvancılıkla ilgili anılar, eski ticaret sohbetleri tekrarlandı. Arada geçen on yıllar zihninde yer almıyordu.

Sağlık kontrolleri yapıldı. Fiziksel açıdan yaşına kıyasla dikkat çekici düzeyde sağlıklı olduğu açıklandı. Hafıza kaybı dışında ciddi sorun tespit edilmedi. En çarpıcı nokta ise 1991 ile 2021 arasındaki döneme dair hiçbir hatıranın bulunmamasıydı. Gorgos, geçen süre boyunca 'evde' olduğunu söylüyordu.

Açıklanamayan boşluk, teorileri beraberinde getirdi

Açıklanamayan boşluk, teorileri beraberinde getirdi

Ortaya çıkan tablo, yalnızca aileyi değil kamuoyunu da şaşkına çevirdi. Psikiyatrik nedenler gündeme geldi. Dissosiyatif kimlik bozukluğu, ileri seviye hafıza kaybı ve kimlik silinmesi ihtimalleri tartışıldı. Uzun süre başka kişiler tarafından bakılmış olma senaryosu da gündemde yer aldı.

Sosyal medyada ise çok daha sıra dışı iddialar konuşuldu. Gizli devlet operasyonları, yasa dışı tutukluluk, hatta uzaylı kaçırılmaları gibi teoriler dolaşıma girdi. Ancak tüm iddialar varsayım düzeyinde kaldı. Resmî makamlar, eldeki verilerle açıklama yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Yorum Yazın