Japonların Yalnızlığa Karşı Bulduğu 5 Dahiyane Çözüm

Japonya’nın kuzeyinde yer alan Ōtsuchi kasabasında kurulan telefon kulübesi, yas tutanlar için özel alan işlevi görüyor. Telefon hattı hiçbir yere bağlanmıyor. Sözler sadece rüzgâra karışıyor.

Kişisel kayıp sonrası kurulan kulübe, büyük deprem ve tsunami sonrasında ortak yas mekanına dönüştü. Yıllar içinde on binlerce kişi, söyleyemediklerini orada dile getirdi. Telefon kulübesi, yalnızlığın sessiz tarafına karşılık veren sembollerden biri haline geldi.

Yüz yüze gelmeden işten ayrılmayı mümkün kılan hizmetler

Japon çalışma kültüründe istifa süreci, yüz yüze yapılması beklenen ciddi adımlar arasında görülüyor. Yöneticiyle karşı karşıya gelme fikri, birçok çalışan için ağır stres kaynağına dönüşüyor.

Exit adıyla bilinen hizmet, çalışan adına işvereni arayarak istifayı bildiriyor. Süreç boyunca doğrudan temas kurulmuyor. Görgü kurallarına aykırı sayılan yöntem, buna rağmen yaygın şekilde kullanılmaya devam ediyor. Hizmet, sosyal kaçınmanın kurumsal çözüme dönüştüğü örneklerden biri kabul ediliyor.