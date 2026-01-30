Türkiye'nin En Uzun ve En İlginç Köy İsimleri Belli Oldu! Dertli, Çöpler, Panik...
Türkiye haritası yalnızca sınır çizgileriyle değil, yerleşim adlarıyla da dikkat çekiyor. Kimi köy isimleri kısa ve sade, kimi köy isimleri ise neredeyse cümle uzunluğunda. İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiler doğrultusunda yapılan sıralamada, isim uzunluğu açısından zirve Uşak’tan çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
23 harfli isimle zirve Uşak’tan çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlginç isimleriyle öne çıkan köyler listesi de kamuoyuyla paylaşılan veriler arasında yer aldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın