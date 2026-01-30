onedio
Türkiye'nin En Uzun ve En İlginç Köy İsimleri Belli Oldu! Dertli, Çöpler, Panik...

Türkiye'nin En Uzun ve En İlginç Köy İsimleri Belli Oldu! Dertli, Çöpler, Panik...

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 17:33

Türkiye haritası yalnızca sınır çizgileriyle değil, yerleşim adlarıyla da dikkat çekiyor. Kimi köy isimleri kısa ve sade, kimi köy isimleri ise neredeyse cümle uzunluğunda. İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiler doğrultusunda yapılan sıralamada, isim uzunluğu açısından zirve Uşak’tan çıktı.

23 harfli isimle zirve Uşak'tan çıktı

23 harfli isimle zirve Uşak’tan çıktı

Türkiye’de köy adları uzunluklarına göre sıralandığında, Uşak Merkez’e bağlı 'Halilefendi Çiftliğiköyü' 23 harfli adıyla ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise Çanakkale Bayramiç’te yer alan 'Koşuburnutürkmenleri köyü' yer aldı. Harf sayısı 20 olan isim, uzunluk sıralamasında ikinci sırayı aldı.

Veriler, köy sayısı dağılımını da ortaya koydu. En fazla köy sayısına sahip il 1231 köyle Sivas oldu. Sivas’ı 1054 köyle Kastamonu takip etti. En az köy sayısına sahip il ise 43 köyle Yalova olarak kayıtlara geçti. Yalova’nın ardından 131 köyle Niğde geldi. Köy yoğunluğu haritası, iller arasındaki farkları açık biçimde ortaya koydu.

İlginç isimleriyle öne çıkan köyler listesi de kamuoyuyla paylaşılan veriler arasında yer aldı

İlginç isimleriyle öne çıkan köyler listesi de kamuoyuyla paylaşılan veriler arasında yer aldı

Çorum Sungurlu’daki Bunalan, Dertli, Asayiş; Erzincan İliç’teki Çöpler; Kırşehir Mucur’daki Bazlamaç; Yozgat Şefaatli’deki Kaygılı; Iğdır merkezdeki Panik; Kütahya Şaphane’deki Gaipler; Afyonkarahisar Sandıklı’daki Ürküt; Kars Kağızman’daki Çilehane; Çanakkale Çan’daki Dondurma; Bilecik Gölpazarı’ndaki Dokuz; Sivas İmranlı’daki Sinek köyleri, isimleriyle öne çıkan yerleşimler arasında yer aldı.

En kısa isimli köyler listesinde ise Adıyaman Kahta’daki Dut, Bilecik Bozüyük’teki Ece, Siirt Şirvan’daki Oya, Ardahan Hanak’taki Geç, Afyonkarahisar Şuhut’taki Efe ve Zonguldak Devrek’teki Bük köyleri yer aldı.

Köy adlarına ilişkin idari işlemler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında yürütüldü. Köy kurulması, yer değişikliği, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ya da ayrılması gibi süreçler, ilgili bakanlık görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığı onayıyla gerçekleştirildi.

