Türkiye'nin En Uzun ve En İlginç Köy İsimleri Belli Oldu! Dertli, Çöpler, Panik...

Türkiye’de köy adları uzunluklarına göre sıralandığında, Uşak Merkez’e bağlı 'Halilefendi Çiftliğiköyü' 23 harfli adıyla ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise Çanakkale Bayramiç’te yer alan 'Koşuburnutürkmenleri köyü' yer aldı. Harf sayısı 20 olan isim, uzunluk sıralamasında ikinci sırayı aldı.

Veriler, köy sayısı dağılımını da ortaya koydu. En fazla köy sayısına sahip il 1231 köyle Sivas oldu. Sivas’ı 1054 köyle Kastamonu takip etti. En az köy sayısına sahip il ise 43 köyle Yalova olarak kayıtlara geçti. Yalova’nın ardından 131 köyle Niğde geldi. Köy yoğunluğu haritası, iller arasındaki farkları açık biçimde ortaya koydu.