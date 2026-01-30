onedio
Havalimanı Olmayan, Turistten Çok Milyoner Barındıran Ülke!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 12:37

Avrupa haritasında neredeyse nokta kadar görünen Lihtenştayn, istatistiklerde ise dev ülkeleri geride bırakıyor. Havalimanı yok, tren istasyonu yok, liman yok. Turist yoğunluğu yok denecek kadar az. Buna karşılık servet oranı ve milyoner yoğunluğu dünya listelerinde zirvede. Sessizliği, zenginliği ve erişim zorluğuyla diğer tüm ülkelerden ayrışıyor.

Avrupa’nın en küçük ülkelerinden ama dünyanın en zengin topluluklarından

İsviçre ile Avusturya arasında yer alan Lihtenştayn, denize çıkışı olmayan ve başka denize çıkışı olmayan ülkelerle çevrili nadir prensliklerden sayılıyor. Yüzölçümü yaklaşık 160 kilometrekare. Nüfus ise 40 bin civarında. Mikrodevlet statüsünde yer alan ülke hem yüz ölçümü hem nüfus açısından gezegenin en küçük ülkeleri arasında bulunuyor.

Küçük ölçekte yer alan ülke, ekonomik göstergelerde ise tam tersi tablo çiziyor. Dünya genelinde en yüksek refah seviyesine sahip ülkelerden sayılıyor. Hans-Adam II tarafından yönetilen yarı anayasal monarşi sistemi bulunuyor. 

Prenslik hanedanı, Avrupa’nın en varlıklı hanedanları arasında gösteriliyor. Bloomberg verilerine göre Hans-Adam II’nin serveti milyar sterlin seviyesinde yer alıyor. Ülke aynı zamanda borçsuz nadir devletlerden biri olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Turist sayısı düşük, milyoner yoğunluğu rekor seviyede

Resmi verilere göre 2024 yılında Lihtenştayn genelinde geçirilen turist gecesi sayısı 200 bin civarında kaldı. Aynı dönemde Sırbistan gibi ülkelerde milyonlarca geceleme kayda geçti. Avrupa ölçeğinde en az ziyaret edilen ülkeler arasında üst sıralarda yer aldı. Kalabalık tatil destinasyonlarından uzak, sessiz ve izole yapı korunmaya devam ediyor.

Servet istatistikleri ise tam tersi tablo ortaya koyuyor. 2020 verilerine göre hanelerin yaklaşık yüzde 19’u milyoner statüsünde yer aldı. Dünya genelinde en yüksek milyoner yoğunluğu oranlarından biri olarak kayıtlara geçti. İsviçre, Bahreyn ve Katar gibi ülkeler oran bazında geride kaldı.

Havalimanı olmayan nadir ülkelerden

Alp dağlarıyla çevrili coğrafya, ulaşım altyapısını doğrudan şekillendiriyor. Dağlık yapı, havalimanı inşasını teknik olarak mümkün kılmıyor. Ülke sınırları içinde aktif sivil havalimanı yer almıyor. En yakın havalimanı İsviçre sınırları içindeki Altenrhein Havalimanı. Vaduz’dan araçla yaklaşık 30 dakikalık mesafede konumlanıyor. Zürih Havalimanı ise kara yoluyla yaklaşık 90 dakika uzaklıkta bulunuyor.

Demiryolu altyapısı da ülke sınırları içinde yer almıyor. Tren ulaşımı İsviçre tarafındaki Buchs ve Sargans istasyonları üzerinden sağlanıyor. Deniz bağlantısı bulunmadığı için liman altyapısı da yer almıyor.

