Havalimanı Olmayan, Turistten Çok Milyoner Barındıran Ülke!

İsviçre ile Avusturya arasında yer alan Lihtenştayn, denize çıkışı olmayan ve başka denize çıkışı olmayan ülkelerle çevrili nadir prensliklerden sayılıyor. Yüzölçümü yaklaşık 160 kilometrekare. Nüfus ise 40 bin civarında. Mikrodevlet statüsünde yer alan ülke hem yüz ölçümü hem nüfus açısından gezegenin en küçük ülkeleri arasında bulunuyor.

Küçük ölçekte yer alan ülke, ekonomik göstergelerde ise tam tersi tablo çiziyor. Dünya genelinde en yüksek refah seviyesine sahip ülkelerden sayılıyor. Hans-Adam II tarafından yönetilen yarı anayasal monarşi sistemi bulunuyor.

Prenslik hanedanı, Avrupa’nın en varlıklı hanedanları arasında gösteriliyor. Bloomberg verilerine göre Hans-Adam II’nin serveti milyar sterlin seviyesinde yer alıyor. Ülke aynı zamanda borçsuz nadir devletlerden biri olarak kayıtlara geçmiş durumda.