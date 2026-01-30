Havalimanı Olmayan, Turistten Çok Milyoner Barındıran Ülke!
Avrupa haritasında neredeyse nokta kadar görünen Lihtenştayn, istatistiklerde ise dev ülkeleri geride bırakıyor. Havalimanı yok, tren istasyonu yok, liman yok. Turist yoğunluğu yok denecek kadar az. Buna karşılık servet oranı ve milyoner yoğunluğu dünya listelerinde zirvede. Sessizliği, zenginliği ve erişim zorluğuyla diğer tüm ülkelerden ayrışıyor.
Avrupa’nın en küçük ülkelerinden ama dünyanın en zengin topluluklarından
Turist sayısı düşük, milyoner yoğunluğu rekor seviyede
Havalimanı olmayan nadir ülkelerden
