Ne İnek Ne de Manda: En Sağlıklı Süt Çeşidi Meğerse Bambaşkaymış
Market raflarında süt reyonuna gelindiğinde genelde refleks olarak inek sütüne yöneliyoruz. Bitkisel süt alternatifleri bile daha fazla ilgi görüyor. Oysa çoğu kişinin gözünden kaçan başka bir süt türü var. Keçi sütü, yıllardır rafta durmasına rağmen hak ettiği ilgiyi pek görmüyor. Halbuki içerik yapısı, sindirim kolaylığı ve besin değeri açısından oldukça güçlü özellikler taşıyor.
Keçi sütü, içerik yapısıyla vücuda en uyumlu süt türlerinden sayılıyor.
Sindirim sistemi açısından bakıldığında keçi sütü oldukça avantajlı.
Keçi sütü, özellikle ileri yaş grupları için güçlü besin profili sunuyor.
