Ne İnek Ne de Manda: En Sağlıklı Süt Çeşidi Meğerse Bambaşkaymış

Keçi sütünde yer alan yağ asitleri, sindirimi kolay formlarda bulunuyor. Orta zincirli yağ asitleri sayesinde mide ve bağırsak sisteminde daha rahat parçalanabiliyor. Ayrıca doğal oligosakkarit içeriği sayesinde bağırsak florasının dengelenmesine katkı sağlayan yapı gösteriyor. Mikrobiyota dengesi üzerinde destekleyici etkiler oluşturduğu için hassas sindirim sistemine sahip kişiler tarafından daha iyi tolere edilebiliyor.

Yağ moleküllerinin yapısı, insan sütüne daha yakın özellik taşıdığı için emilim süreci daha rahat ilerliyor. Sindirim sisteminde şişkinlik, ağırlık hissi ve mide rahatsızlıkları oluşturma ihtimali daha düşük seyrediyor.