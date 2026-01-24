onedio
article/comments
article/share
Ne İnek Ne de Manda: En Sağlıklı Süt Çeşidi Meğerse Bambaşkaymış

Gökçe Cici
24.01.2026 - 11:51

Market raflarında süt reyonuna gelindiğinde genelde refleks olarak inek sütüne yöneliyoruz. Bitkisel süt alternatifleri bile daha fazla ilgi görüyor. Oysa çoğu kişinin gözünden kaçan başka bir süt türü var. Keçi sütü, yıllardır rafta durmasına rağmen hak ettiği ilgiyi pek görmüyor. Halbuki içerik yapısı, sindirim kolaylığı ve besin değeri açısından oldukça güçlü özellikler taşıyor.

Keçi sütü, içerik yapısıyla vücuda en uyumlu süt türlerinden sayılıyor.

Keçi sütü, mineral emilimi açısından oldukça güçlü yapı sergiliyor. İçerdiği kalsiyum ve fosfor, vücutta kolay çözünebilen formlarda bulunduğu için kemik yapısına doğrudan katkı sağlayabiliyor. 

Özellikle yaş ilerledikçe kemik yoğunluğunda yaşanan doğal düşüş düşünüldüğünde, keçi sütü beslenme düzeninde daha fazla yer bulması gereken ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Protein yapısı ise kas dokusunun korunmasına destek sağlayan nitelikte.

Bilimsel çalışmalarda keçi sütünün kas protein yıkımını yavaşlatıcı ve inflamasyon seviyelerini dengeleyici etkilerinin altı çiziliyor. İçerdiği aminoasit profili, kas dokusunun korunmasına yardımcı olurken genel fiziksel dayanıklılığı da destekliyor. Akademik yayınlarda özellikle ileri yaş gruplarında düzenli tüketimin fiziksel kapasiteyi korumaya katkı sağlayabileceği vurgulanıyor.

Sindirim sistemi açısından bakıldığında keçi sütü oldukça avantajlı.

Keçi sütünde yer alan yağ asitleri, sindirimi kolay formlarda bulunuyor. Orta zincirli yağ asitleri sayesinde mide ve bağırsak sisteminde daha rahat parçalanabiliyor. Ayrıca doğal oligosakkarit içeriği sayesinde bağırsak florasının dengelenmesine katkı sağlayan yapı gösteriyor. Mikrobiyota dengesi üzerinde destekleyici etkiler oluşturduğu için hassas sindirim sistemine sahip kişiler tarafından daha iyi tolere edilebiliyor.

Yağ moleküllerinin yapısı, insan sütüne daha yakın özellik taşıdığı için emilim süreci daha rahat ilerliyor. Sindirim sisteminde şişkinlik, ağırlık hissi ve mide rahatsızlıkları oluşturma ihtimali daha düşük seyrediyor.

Keçi sütü, özellikle ileri yaş grupları için güçlü besin profili sunuyor.

Keçi sütü, enerji üretimi açısından hızlı kullanılabilen yağ asitleri içeriyor. Kas kaybı riskinin arttığı dönemlerde protein desteği sağlayan yapı sunarken, B grubu vitaminleri sayesinde sinir sistemi fonksiyonlarını destekliyor. Mineral içeriği sayesinde günlük beslenme dengesinin korunmasına katkı sağlıyor. Hafif sindirilebilir formu, mide yorgunluğu oluşturmadan besin alımını kolaylaştırıyor.

