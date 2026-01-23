Dünyanın En Eski Mağara Resimleri Bulundu: Tamı Tamına 67.800 Yıllık!

Mağara sanatı, yaratıcı düşüncenin başlangıç noktası olarak İspanya ve Fransa merkezli anlatılarla açıklanıyordu. Sulawesi’de yapılan keşif, sanatın coğrafi kökenine dair algıyı tamamen değiştiriyor.

Araştırmacılar, Homo sapiens’in Sahul adı verilen Avustralya-Yeni Gine kara kütlesine sanılandan yaklaşık 15.000 yıl daha erken ulaştığını ifade ediyor. Son on yıl içinde Sulawesi’de yapılan ardışık keşifler, soyut düşünce, anlatı üretimi ve sembolik ifade yetisinin yalnızca Avrupa’ya özgü olmadığını gösteriyor.