Dünyanın En Eski Mağara Resimleri Bulundu: Tamı Tamına 67.800 Yıllık!
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda keşfedilen mağara resmi, insanlık tarihine dair yerleşik anlatıları sarsmış durumda. Kireçtaşı mağara duvarında yer alan el izi figürü, yapılan analizlere göre en az 67.800 yıl öncesine tarihleniyor. Araştırmalar, sembolik düşüncenin sanıldığından çok daha erken dönemlerde var olduğunu gösteriyor.
Keşif, Endonezya’da Sulawesi Adası’ndaki kireçtaşı mağaralarından geldi
Uzun yıllar boyunca sembolik sanatın Avrupa’da Buzul Çağı döneminde ortaya çıktığı kabul ediliyordu
Mağara sanatı, insan zihninin evrimini gösteren en güçlü göstergelerden sayılıyor
