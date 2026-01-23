onedio
Yol Yok, Sinyal Yok, Telefon Yok: Cennet Gibi Adada Mağarada Kalıyorlar!

Yol Yok, Sinyal Yok, Telefon Yok: Cennet Gibi Adada Mağarada Kalıyorlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 11:26

Roma’nın batısında, Ponza Adası’nın karşısında yer alan Palmarola, haritada var ama seyahat planlarında pek yok. Kasaba yok, yol yok, elektrik altyapısı yok, telefon çekmiyor. Feribot terminali bulunmuyor, düzenli ulaşım hattı yok. Turistik işletmelerle dolu sahiller yerine kayalıklar, mağaralar ve patikalar var. Modern hayatın izleri yerine doğa, sessizlik ve izole yaşam hissi öne çıkıyor.

Palmarola'da altyapı değil, doğa var.

Palmarola’da altyapı değil, doğa var.

Ada üzerinde yerleşim alanı bulunmuyor. Kasaba, yollar, elektrik hatları, mobil iletişim altyapısı yer almıyor. Ulaşım yalnızca deniz yoluyla sağlanıyor. Roma’dan çıkan yolculuk Anzio Limanı’na trenle ulaşımla başlıyor, ardından Ponza Adası’na feribotla geçiliyor. Palmarola’ya geçiş ise yalnızca balıkçılar ya da özel tekne sahipleri aracılığıyla gerçekleşiyor. Düzenli sefer hattı bulunmuyor.

Volkanik kayalıklar denizden dik şekilde yükseliyor. Kıyı boyunca mağaralar, tüneller, dar koylar ve doğal oluşumlar yer alıyor. Ada genelinde tek sahil alanı bulunuyor. 

İç kesimlere doğru uzanan patika yollar, ortaçağ manastır kalıntılarına ve tarih öncesi yerleşim izlerine ulaşıyor. Modern yapılaşma neredeyse hiç yok. Kalıcı nüfus bulunmadığı için yaşam, mevsimlere, rüzgara, deniz koşullarına ve doğaya bağlı şekilde şekilleniyor.

Konaklama, mağaralarda oyulmuş odalarda gerçekleşiyor.

Konaklama, mağaralarda oyulmuş odalarda gerçekleşiyor.

Adada faaliyet gösteren tek işletme O’Francese isimli restoran. Restoran aynı zamanda kayalıklar içerisine oyulmuş eski balıkçı mağaralarında sınırlı sayıda konaklama alanı sağlıyor. Odalar oldukça sade, tam pansiyon sistemiyle hizmet veriliyor. Rezervasyonlar aylar öncesinden doluyor. Gecelik konaklama ücretleri 150 eurodan başlıyor.

Günlük yaşam oldukça basit ilerliyor. Şnorkelle yüzme, kano, dalış, sahilde güneşlenme ve patika yürüyüşleri temel aktiviteler arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde sahilde yıldız izleme, gece yürüyüşleri ve deniz fenerleri eşliğinde ada keşfi öne çıkıyor. Sabah erken saatlerde zirve yürüyüşleri yapılıyor, gün doğumu seyri gerçekleştiriliyor.

Palmarola, tarih boyunca kalıcı yerleşime sahne olmamış nadir adalardan biri olarak biliniyor.

Palmarola, tarih boyunca kalıcı yerleşime sahne olmamış nadir adalardan biri olarak biliniyor.

Antik Roma döneminde deniz gözetleme noktası olarak kullanılmış, ancak kolonileşme gerçekleşmemiş. 18. yüzyılda Ponza’ya yerleştirilen Napolili ailelere ada parseller halinde paylaştırılmış. Günümüzde mülkiyet, Ponza merkezli aileler arasında hisseli yapı halinde bulunuyor.

Kayalıkların tepesinde, denizden yükselen kaya sütunu üzerinde Aziz Silverius’a adanmış küçük şapel yer alıyor. Silverius, 6. yüzyılda Palmarola’ya sürgün edilmiş papa olarak biliniyor ve burada hayatını kaybettiğine inanılıyor. Her yıl haziran ayında Ponza’dan teknelerle adaya geçiliyor, şapelde dini tören düzenleniyor. Balıkçılar çiçekler taşıyor, ahşap aziz heykeli teknelerle denizde dolaştırılıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
