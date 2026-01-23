Yol Yok, Sinyal Yok, Telefon Yok: Cennet Gibi Adada Mağarada Kalıyorlar!
Roma’nın batısında, Ponza Adası’nın karşısında yer alan Palmarola, haritada var ama seyahat planlarında pek yok. Kasaba yok, yol yok, elektrik altyapısı yok, telefon çekmiyor. Feribot terminali bulunmuyor, düzenli ulaşım hattı yok. Turistik işletmelerle dolu sahiller yerine kayalıklar, mağaralar ve patikalar var. Modern hayatın izleri yerine doğa, sessizlik ve izole yaşam hissi öne çıkıyor.
Palmarola’da altyapı değil, doğa var.
Konaklama, mağaralarda oyulmuş odalarda gerçekleşiyor.
Palmarola, tarih boyunca kalıcı yerleşime sahne olmamış nadir adalardan biri olarak biliniyor.

