onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Volkanik Kaya İçinden Geçiyor! Japonya’nın 6,3 Milyar Dolarlık Tünel Projesi

Volkanik Kaya İçinden Geçiyor! Japonya’nın 6,3 Milyar Dolarlık Tünel Projesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.01.2026 - 14:14

Japonya, iki ana adayı birbirine bağlamak için onlarca yıl süren planlama süreci yürüttü. Milyarlarca dolarlık maliyet, volkanik kaya yapısı ve yoğun sismik riskler projeyi dünya tarihinin en zorlu altyapı hamlelerinden biri haline getirdi. Honshu ile Hokkaido arasında uzanan Seikan Tüneli, mühendislik tarihinde simgesel yapı olarak anılıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fikir aşamasından inşa sürecine uzanan onlarca yıllık maraton

Fikir aşamasından inşa sürecine uzanan onlarca yıllık maraton

Seikan Tüneli fikri ilk kez 1920’li yılların sonunda gündeme geldi. 1940’lı yıllarda fizibilite çalışmaları başladı ancak asıl inşaat süreci 1964 yılında başladı. Tsugaru Boğazı altından geçen güzergah, yoğun deprem riski ve volkanik kaya yapısı nedeniyle mühendislik açısından son derece karmaşık şartlar barındırıyordu. Tünel kazıları yüksek basınca dayanıklı sistemler, özel delme teknikleri ve sızdırmazlık altyapıları gerektirdi.

Kazı süreci boyunca su baskınları, göçükler ve teknik arızalar yaşandı. İnşaat sırasında 34 işçi hayatını kaybetti. Planlanan bütçe defalarca aşıldı ve toplam maliyet 1,1 trilyon yen seviyesine çıktı. 

Günümüz karşılığı yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplanan rakam, projeyi döneminin en pahalı altyapı yatırımlarından biri hâline getirdi.

Seikan Tüneli toplamda 53,85 kilometre uzunluğa sahip

Seikan Tüneli toplamda 53,85 kilometre uzunluğa sahip

Hat uzunluğunun 23,3 kilometrelik kısmı deniz tabanı altından geçiyor. Ölçüleriyle dünyanın en uzun deniz altı tüneli unvanını taşıyor. Volkanik kaya yapısı üzerinden açılan güzergâh, yoğun basınç altında çalışan mühendislik sistemleri sayesinde ayakta duruyor.

1988 yılında hizmete açılan tünel, açıldığı dönemde uluslararası basında 'su altı tünelciliğinde yeni çağ' olarak tanımlandı. Yalnızca yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığı açısından da stratejik hat konumunda yer aldı. Günlük ortalama 50 tren geçişi gerçekleşiyor.

Proje planlandığında Honshu ile Hokkaido arasındaki ulaşımın ana yolu feribotlardı

Proje planlandığında Honshu ile Hokkaido arasındaki ulaşımın ana yolu feribotlardı

1954 yılında yaşanan feribot faciaları, tünel sürecini hızlandıran en önemli etkenler arasında yer aldı. Ancak tünel tamamlandığında hava yolu ulaşımı yaygınlaşmıştı. Günümüzde Tokyo-Hokkaido hattında uçak yolculuğu daha kısa sürede tamamlanıyor ve daha ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor.

Tren hattı, yolcu taşımacılığı açısından beklenen yoğunluğu yakalayamadı. Tokyo’dan Shin-Hakodate-Hokuto güzergahı yaklaşık dört saat sürüyor. Yolcu sayısı öngörülerin altında kaldı. Buna rağmen Seikan Tüneli, Japonya’nın mühendislik kapasitesini simgeleyen yapılardan biri olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın