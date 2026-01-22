Volkanik Kaya İçinden Geçiyor! Japonya’nın 6,3 Milyar Dolarlık Tünel Projesi

1954 yılında yaşanan feribot faciaları, tünel sürecini hızlandıran en önemli etkenler arasında yer aldı. Ancak tünel tamamlandığında hava yolu ulaşımı yaygınlaşmıştı. Günümüzde Tokyo-Hokkaido hattında uçak yolculuğu daha kısa sürede tamamlanıyor ve daha ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor.

Tren hattı, yolcu taşımacılığı açısından beklenen yoğunluğu yakalayamadı. Tokyo’dan Shin-Hakodate-Hokuto güzergahı yaklaşık dört saat sürüyor. Yolcu sayısı öngörülerin altında kaldı. Buna rağmen Seikan Tüneli, Japonya’nın mühendislik kapasitesini simgeleyen yapılardan biri olarak görülüyor.