14 Ülkeden Geçen Dünyanın En Uzun Otoyolu! Tamı Tamına 30 Bin Kilometre

Pan-Amerikan Otoyolu’nun en çok konuşulan kısmı Panama ile Kolombiya arasındaki Darién Geçidi. Yaklaşık 160 kilometrelik yoğun ormanlık alan, tüm hattaki tek kesinti olarak biliniyor. Bataklıklar, dağlık arazi ve sık yağmur ormanları nedeniyle kara yolu bağlantısı hiçbir zaman tamamlanmadı. Çevresel riskler ve güvenlik sorunları da projeyi durduran faktörler arasında yer aldı.

Tam rotayı kat etmek isteyen gezginler, Panama’dan Kolombiya’ya geçiş sırasında araçlarını gemi ya da uçakla taşımak zorunda kalıyor. Kaçakçılık rotaları ve tehlikeli grupların varlığı nedeniyle bölge, dünyanın en ulaşılması zor alanlarından kabul ediliyor.