14 Ülkeden Geçen Dünyanın En Uzun Otoyolu! Tamı Tamına 30 Bin Kilometre
Çöller, yağmur ormanları, dağ geçitleri ve şehir merkezleri... Pan-Amerikan Otoyolu, kıtalar arası uzanan nadir ulaşım hatlarından sayılıyor. Alaska’dan Arjantin’in en güneyine kadar ilerleyen rota, neredeyse tüm Batı Yarımküre’yi boydan boya geçiyor. Guinness Dünya Rekorları’na göre dünyanın en uzun motorlu ulaşım yolu olarak tanınıyor.
Pan-Amerikan Otoyolu, iki kıtayı birbirine bağlayan dev bir ulaşım ağı
30.000 kilometrelik rotadaki tek kopuk nokta Darién Geçidi
Yol fikri 1920’lerde ortaya çıktı, hala tamamlanmış sayılmıyor
