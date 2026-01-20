Tüm Evlerin Yuvarlak Olduğu Mahalle! Görenleri Şaşırtıyor

Dries Kreijkamp, küre formunu tercih etme nedenini en verimli üç boyutlu şekil olarak tanımladı. Küresel yapı, en küçük yüzey alanı ile en yüksek iç hacmi sağladığı için daha az yapı malzemesi gerektiriyor. Aynı zamanda dış yüzeyle temas eden alan azaldığı için ısı kaybı da düşüyor.

Mimar, tasarım sürecinde Inuit igloları ve Afrika’daki kil evlerden ilham aldı. Beton ve cam elyafından üretilen konutlar, dışarıdan endüstriyel görünse de geleneksel barınma biçimlerine dayanıyor. Zamanla yaşanan sızdırma ve enerji tüketimi sorunları giderildi. Günümüzde yapılar, önceki dönemlere kıyasla daha dayanıklı ve yaşanabilir kabul ediliyor.