Tüm Evlerin Yuvarlak Olduğu Mahalle! Görenleri Şaşırtıyor
Hollanda’nın güneyinde yer alan Den Bosch kenti, Orta Çağ’dan kalma yapıları ve sanat mirasıyla tanınıyor. Kentin Maaspoort bölgesinde yer alan sıra dışı mahalle ise son yıllarda sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Tamamı yuvarlak formda inşa edilen konutlar, uzaktan bakıldığında dev golf toplarını andırıyor. Alışılmış konut mimarisinden oldukça farklı görünen yerleşim, deneysel yapı anlayışının en dikkat çekici örnekleri arasında gösteriliyor.
Den Bosch’taki Bolwoningen Mahallesi, deneysel mimarinin son örneklerinden
Yuvarlak formun arkasında ekolojik ve matematiksel hesaplar var
Her küre evin iç planı şaşırtıcı derecede işlevsel
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
