ABD’nin Zenginleri Rotayı Değiştirdi, Yeni Adresleri Şaşırttı! Aylık 1.000 Dolar Gelir Yetiyor

Henley & Partners verilerine göre ülkenin Altın Vize programı, ABD vatandaşları arasında en popüler seçenekler arasına girdi. Yalnızca son bir yılda başvurular yüzde 660 oranında arttı. Danışmanlar, artışın geçici ilgiden ziyade kalıcı eğilim gösterdiği görüşünde.

Program seçenekleri geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Yatırımcılar için 150 bin dolar varlık şartı bulunuyor. 'Rentier' kategorisinde aylık en az 2.500 dolar gelir yeterli kabul ediliyor. Emekliler için belirlenen alt sınır ise aylık 1.000 dolar seviyesinde.

Sürekli ülkede yaşama zorunluluğunun düşük tutulması, programları daha ulaşılabilir hale getiriyor. Ormanlar, sahil kasabaları ve düşük vergi yapısı da ilgiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.