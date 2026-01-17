ABD’nin Zenginleri Rotayı Değiştirdi, Yeni Adresleri Şaşırttı! Aylık 1.000 Dolar Gelir Yetiyor
Toskana bağları, Fransa sahilleri ve Akdeniz kasabaları uzun yıllar ABD’li varlıklı kesimin gözdesiydi. İkinci pasaport ve oturum arayışı denildiğinde adres hep Avrupa oldu. Ancak son veriler tabloyu tersine çevirdi. Zengin Amerikalılar rotayı Latin Amerika ve Asya ülkelerine kırdı. Altın Vize sisteminin yıldızı ise hızla sönmeye başladı. 'Avrupa dönemi kapandı mı?' sorusu daha sık sorulmaya başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa hala oyunda ama cazibe gücü eski seviyede değil
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Latin Amerika içinde en çok konuşulan adres Kosta Rika
Asya yükseliyor, Avrupa kapıları kapatıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın