Dokunmanın Bile Yasak Olduğu Dünyanın En Şifalı Yeri! Kimse Buraya Giremiyor

Dokunmanın Bile Yasak Olduğu Dünyanın En Şifalı Yeri! Kimse Buraya Giremiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici
17.01.2026 - 11:48

Kanada denince akla Niagara Şelalesi, Banff ve uçsuz bucaksız doğa geliyor. Ancak ülkenin en çok fotoğraflanan noktalarından sayılan Spirit Island (Ruh Adası), göründüğünden çok daha farklı bir hikaye taşıyor. Jasper Ulusal Parkı sınırlarında, Maligne Gölü üzerinde yer alan ada, yıllardır ziyaretçilere kapalı tutuluyor. İyi de neden?

Ruh Adası, Alberta eyaletindeki Jasper Ulusal Parkı içerisinde, Maligne Gölü üzerinde bulunuyor

Ruh Adası, Alberta eyaletindeki Jasper Ulusal Parkı içerisinde, Maligne Gölü üzerinde bulunuyor

Yaklaşık 1,2 hektarlık alan, turkuaz göl suları ve karlı zirvelerle çevrili. Ada, gölün kuzey ucundan yaklaşık 14 kilometre içeride yer alıyor ve karadan ulaşım imkanı sunmuyor.

Yalnızca tekne turları, kano ya da kayak yolculuğu sırasında uzaktan görülebilen Ruh Adası, yılın bazı dönemlerinde ada görünümünü dahi kaybediyor. Su seviyesi düştüğünde dar kara parçasıyla kıyıya bağlanıyor. Buna rağmen sınırlar değişmiyor, yasaklar kaldırılmıyor. Fotoğraflarda masalsı görünen alan, yerinde aynı sessizliği koruyor.

1960’lı yıllarda sergilenen dev fotoğraf sayesinde dünya çapında tanınan Ruh Adası, yıllar içinde reklamlar, belgeseller ve turizm afişleriyle simgeleşti. Kanada’nın en bilinen doğal görüntülerinden sayılmasına rağmen fiziksel temas hala yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Ruh Adası, Stoney Nakoda halkı için kutsal alan

Ruh Adası, Stoney Nakoda halkı için kutsal alan

Ruh Adası, Stoney Nakoda First Nation topluluğu açısından yalnızca manzara anlamı taşımıyor. Yerel dilde 'Githni-mi-Makoche' adıyla anılan ada, 'Şifa Adası' anlamına geliyor. Nesiller boyunca ruhsal arınma, iyileşme ve tören alanı olarak kullanıldı. Çevredeki dağlar ise ataların bedensel yansımaları olarak kabul ediliyor.

1907 yılında Jasper Ulusal Parkı kurulduğunda Stoney Nakoda halkı atalarından kalan topraklardan zorla çıkarıldı. Ada ile kurulan bağ da kesildi. Uzun yıllar boyunca Ruh Adası yalnızca uzaktan görülebilen simge hâline geldi. Son dönemlerde yapılan düzenlemelerle Stoney Nakoda üyeleri, tören amacıyla yeniden adaya erişim hakkı kazandı.

Ziyaretçilere yönelik yasak, yalnızca kültürel hassasiyetle sınırlı kalmıyor. Ada üzerindeki bitki örtüsü son derece kırılgan yapıda bulunuyor. İnsan trafiği, hem ekolojik denge hem de ruhsal anlam açısından tehdit olarak değerlendiriliyor.

Ruh Adası’na ulaşım yalnızca Maligne Gölü üzerinden sağlanıyor

Ruh Adası’na ulaşım yalnızca Maligne Gölü üzerinden sağlanıyor

Jasper kasabasından yaklaşık 45 dakikalık kara yolculuğuyla göl iskelesine varılıyor. Yaz aylarında rehberli tekne turları düzenleniyor ve belirlenen noktada kısa fotoğraf molası veriliyor. Daha uzun yolculuk isteyenler için kano veya kayak rotası tercih ediliyor. Gidiş-dönüş mesafesi yaklaşık 28 kilometreyi buluyor.

Göl genellikle mayıs sonuna doğru çözülüyor. En uygun dönem haziran ile eylül arası kabul ediliyor. Hava koşulları ise son derece değişken seyrediyor. Sis, rüzgar ve ani soğuklar sık yaşanıyor. Tüm ziyaretçilerden sessizliğe saygı, çöp bırakmama ve sınır çizgilerine uyum bekleniyor.

Ruh Adası, herkesin görebildiği fakat dokunamadığı nadir yerlerden sayılıyor.

ömer

Ne güzel koruyorlar… Bizde olsa çat otelleri dikmişlerdi en güzel yerlerine