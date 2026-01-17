Dokunmanın Bile Yasak Olduğu Dünyanın En Şifalı Yeri! Kimse Buraya Giremiyor
Kanada denince akla Niagara Şelalesi, Banff ve uçsuz bucaksız doğa geliyor. Ancak ülkenin en çok fotoğraflanan noktalarından sayılan Spirit Island (Ruh Adası), göründüğünden çok daha farklı bir hikaye taşıyor. Jasper Ulusal Parkı sınırlarında, Maligne Gölü üzerinde yer alan ada, yıllardır ziyaretçilere kapalı tutuluyor. İyi de neden?
Ruh Adası, Alberta eyaletindeki Jasper Ulusal Parkı içerisinde, Maligne Gölü üzerinde bulunuyor
Ruh Adası, Stoney Nakoda halkı için kutsal alan
Ruh Adası’na ulaşım yalnızca Maligne Gölü üzerinden sağlanıyor
