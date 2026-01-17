Dokunmanın Bile Yasak Olduğu Dünyanın En Şifalı Yeri! Kimse Buraya Giremiyor

Yaklaşık 1,2 hektarlık alan, turkuaz göl suları ve karlı zirvelerle çevrili. Ada, gölün kuzey ucundan yaklaşık 14 kilometre içeride yer alıyor ve karadan ulaşım imkanı sunmuyor.

Yalnızca tekne turları, kano ya da kayak yolculuğu sırasında uzaktan görülebilen Ruh Adası, yılın bazı dönemlerinde ada görünümünü dahi kaybediyor. Su seviyesi düştüğünde dar kara parçasıyla kıyıya bağlanıyor. Buna rağmen sınırlar değişmiyor, yasaklar kaldırılmıyor. Fotoğraflarda masalsı görünen alan, yerinde aynı sessizliği koruyor.

1960’lı yıllarda sergilenen dev fotoğraf sayesinde dünya çapında tanınan Ruh Adası, yıllar içinde reklamlar, belgeseller ve turizm afişleriyle simgeleşti. Kanada’nın en bilinen doğal görüntülerinden sayılmasına rağmen fiziksel temas hala yasak kapsamında değerlendiriliyor.