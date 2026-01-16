Bu Sahilde Turistler Mutlu Olmak Zorunda! Kuzey Kore’nin Yasaklarla Dolu Sahili

Tesis ağırlıklı olarak yerli ziyaretçilere açık tutuluyor. Yabancı misafirler arasında ise ağırlıklı olarak Rus vatandaşları yer alıyor. Ziyaret süreçleri önceden belirlenen programlar üzerinden ilerliyor ve resmi rehber eşliği zorunlu tutuluyor. Günlük plan dışına çıkmak için yetkililerden onay alınması gerekiyor.

Ziyaretçilerin belirlenen alanlar dışına çıkması mümkün olmuyor. Güvenlik görevlileri tarafından denetlenen sahil bölgesi, askeri alanlara yakın konum nedeniyle ekstra kontrol altında tutuluyor. Fotoğraf çekimi dahi belirli kurallara bağlı ilerliyor. İnşaat alanları ve askeri yapılar kesin şekilde görüntülenemiyor.