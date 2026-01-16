onedio
Bu Sahilde Turistler Mutlu Olmak Zorunda! Kuzey Kore'nin Yasaklarla Dolu Sahili

Bu Sahilde Turistler Mutlu Olmak Zorunda! Kuzey Kore’nin Yasaklarla Dolu Sahili

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 15:23

Fotoğraflara bakıldığında İspanya, Türkiye ya da Yunanistan sahillerini andıran sahnelerle karşılaşılıyor. Renkli kaydıraklar, şezlonglar ve kum plaj ilk bakışta tanıdık geliyor. Ancak görüntülerin adresi alışıldık tatil rotalarından oldukça farklı. Kuzey Kore’nin doğu kıyısında yer alan Wonsan Kalma Sahil Bölgesi, devlet eliyle inşa edilen turizm projeleri arasında öne çıkıyor.

Kaynak

Fotoğraflar sıradan tatil beldelerini andırıyor ama adres oldukça farklı

Fotoğraflar sıradan tatil beldelerini andırıyor ama adres oldukça farklı

Wonsan Kalma Sahil Bölgesi’nden paylaşılan karelerde şezlonglarda güneşlenen insanlar, şişme simitlerle havuz keyfi yapan ziyaretçiler ve renkli su kaydırakları dikkat çekiyor. Kum plaj boyunca sıralanan oteller, yazlık resort estetiğini fazlasıyla yansıtıyor. İlk bakışta Akdeniz sahillerinden ayırt etmek zor.

Ancak sahnenin arka planı alışıldık tatil anlayışından uzak ilerliyor. Alan, Kuzey Kore’nin doğu kıyısındaki Wonsan kentinde yer alıyor ve devlet tarafından planlanan turizm projeleri kapsamında hayata geçirildi. Proje, Kim Jong Un tarafından ülkenin turizm vitrini olarak tanıtıldı. Amaç, kontrollü turizm faaliyetleriyle dış dünyaya farklı görüntü sunmak.

Tatil mümkün ama ziyaret süreci sıkı kurallarla ilerliyor

Tatil mümkün ama ziyaret süreci sıkı kurallarla ilerliyor

Tesis ağırlıklı olarak yerli ziyaretçilere açık tutuluyor. Yabancı misafirler arasında ise ağırlıklı olarak Rus vatandaşları yer alıyor. Ziyaret süreçleri önceden belirlenen programlar üzerinden ilerliyor ve resmi rehber eşliği zorunlu tutuluyor. Günlük plan dışına çıkmak için yetkililerden onay alınması gerekiyor.

Ziyaretçilerin belirlenen alanlar dışına çıkması mümkün olmuyor. Güvenlik görevlileri tarafından denetlenen sahil bölgesi, askeri alanlara yakın konum nedeniyle ekstra kontrol altında tutuluyor. Fotoğraf çekimi dahi belirli kurallara bağlı ilerliyor. İnşaat alanları ve askeri yapılar kesin şekilde görüntülenemiyor.

Wonsan Kalma Sahil Bölgesi fikri ilk olarak 2018 yılında duyuruldu

Wonsan Kalma Sahil Bölgesi fikri ilk olarak 2018 yılında duyuruldu

Planlanan proje kapsamında lüks oteller, eğlence alanları ve geniş sahil şeridi hedeflendi. İnşaat süreci 2020 yılında yaşanan tayfun nedeniyle sekteye uğradı. Tesisler, yaklaşık 20 bin ziyaretçi kapasitesiyle 2024 yazında kapılarını açtı.

Açılış töreninde Kim Jong Un’un kalabalığa el salladığı ve havai fişek gösterileri eşliğinde kutlama yapıldığı görüntüler devlet medyası aracılığıyla paylaşıldı. Tesis hakkında yayımlanan bilgiler ise oldukça sınırlı tutuluyor. Detaylar, çoğunlukla resmi kaynaklardan paylaşılan parlak fotoğraflarla sınırlı kalıyor.

İnşaat süreci boyunca insan hakları kuruluşları tarafından çeşitli iddialar gündeme taşındı

İnşaat süreci boyunca insan hakları kuruluşları tarafından çeşitli iddialar gündeme taşındı

Zorla çalıştırma, düşük ücretler ve ağır çalışma koşulları eleştirilerin merkezinde yer aldı. Projenin kapalı yapısı nedeniyle iddialar hakkında net doğrulamalar yapılamadı. Tüm tartışmalara rağmen tesis, Kuzey Kore’nin turizm vitrini olarak varlığını sürdürüyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
