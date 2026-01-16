Sıradan Kazı Tarihi Keşfe Dönüştü! Tarihi Tapınaklarla Çevrili Köyün Ev Kazısından Altın Çıktı
Hindistan’da günlük hayatın tam ortasında yapılan kazı çalışması, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran gelişmeye dönüştü. Tarihi tapınaklarıyla bilinen Lakkundi köyünde yürütülen temel kazısı sırasında beklenmedik keşif yaşandı. Toprağın birkaç metre altında bakır kap bulundu. Kap içinden çıkan altın takılar yetkilileri harekete geçirdi. Olay kısa sürede ülke gündemine taşındı.
Ev temeli kazılırken ortaya çıkan kap, altınlarla doluydu
Lakkundi’nin geçmişi, keşfin önemini daha da artırıyor
Alan kapatıldı, mülkiyet tartışması başladı
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
