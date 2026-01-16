Sıradan Kazı Tarihi Keşfe Dönüştü! Tarihi Tapınaklarla Çevrili Köyün Ev Kazısından Altın Çıktı

Karnataka eyaletine bağlı Gadag bölgesindeki Lakkundi köyünde Ritti ailesine ait arazide sürdürülen kazı çalışmaları sırasında işçiler yaklaşık beş metre derinlikte bakır kapla karşılaştı. Kabı fark eden isim, ailenin genç ferdi Prajwal oldu. Kap açıldığında altın yüzükler, bilezikler, zincirler ve süs eşyaları ortaya çıktı.

İlk ölçümlere göre altınların toplam ağırlığı 466 gram seviyesinde. Takıların muhafaza edildiği bakır kaplar ise yaklaşık 600 gram geliyor. İlk değerlendirmeler, eşyaların en az yüz yıllık geçmişe sahip olduğu yönünde. Ancak tarih aralığının netleşmesi için detaylı inceleme süreci başlatıldı.