article/comments
article/share
Sıradan Kazı Tarihi Keşfe Dönüştü! Tarihi Tapınaklarla Çevrili Köyün Ev Kazısından Altın Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 11:10

Hindistan’da günlük hayatın tam ortasında yapılan kazı çalışması, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran gelişmeye dönüştü. Tarihi tapınaklarıyla bilinen Lakkundi köyünde yürütülen temel kazısı sırasında beklenmedik keşif yaşandı. Toprağın birkaç metre altında bakır kap bulundu. Kap içinden çıkan altın takılar yetkilileri harekete geçirdi. Olay kısa sürede ülke gündemine taşındı.

Ev temeli kazılırken ortaya çıkan kap, altınlarla doluydu

Karnataka eyaletine bağlı Gadag bölgesindeki Lakkundi köyünde Ritti ailesine ait arazide sürdürülen kazı çalışmaları sırasında işçiler yaklaşık beş metre derinlikte bakır kapla karşılaştı. Kabı fark eden isim, ailenin genç ferdi Prajwal oldu. Kap açıldığında altın yüzükler, bilezikler, zincirler ve süs eşyaları ortaya çıktı.

İlk ölçümlere göre altınların toplam ağırlığı 466 gram seviyesinde. Takıların muhafaza edildiği bakır kaplar ise yaklaşık 600 gram geliyor. İlk değerlendirmeler, eşyaların en az yüz yıllık geçmişe sahip olduğu yönünde. Ancak tarih aralığının netleşmesi için detaylı inceleme süreci başlatıldı.

Lakkundi’nin geçmişi, keşfin önemini daha da artırıyor

Arkeologlara göre Lakkundi, Orta Çağ döneminde bölgenin en önemli yerleşimlerinden sayılıyor. Kaynaklarda köy sınırları içinde 101 tapınak ve 101 su kuyusu bulunduğu belirtiliyor. Günümüzde ayakta kalan yapılar, dönemin mimari anlayışını yansıtan nadir örnekler arasında gösteriliyor.

Her yıl düzenlenen Lakkundi Utsav festivali, antik yapıları merkezine alan etkinliklerle gerçekleştiriliyor. Böyle köklü geçmişe sahip yerleşimde ortaya çıkan altın takılar, dönemin ticaret yolları, zanaatkârlık anlayışı ve sosyal yaşamı hakkında yeni ipuçları sunabilecek nitelikte görülüyor.

Alan kapatıldı, mülkiyet tartışması başladı

Keşfin ardından Prajwal durumu vakit kaybetmeden yerel makamlara bildirdi. Bölge kısa sürede güvenlik şeridiyle çevrildi ve kazı çalışmaları durduruldu. Arkeoloji Departmanı ile ilçe yönetimi alana sevk edildi. İlk açıklamalarda, altınların saklama alışkanlıklarıyla ilgili olabileceği ifade edilse de yetkililer sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Hindistan yasalarına göre toprak altından çıkan değerli eşyalar devlet mülkü kabul ediliyor. Karnataka Eyalet Arkeoloji Departmanı, eserlerin resmi envantere alınması için süreci başlattı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
