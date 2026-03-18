Gizli Dosyalar İlk Kez Ortaya Çıktı: CIA'in Hava Durumunu Kontrol Etme Projesi İfşa Oldu!

Gizli Dosyalar İlk Kez Ortaya Çıktı: CIA'in Hava Durumunu Kontrol Etme Projesi İfşa Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2026 - 09:38

CIA’in tozlu raflarından çıkan yeni belgeler, ABD’nin Soğuk Savaş yıllarında hava durumunu manipüle ederek rakiplerine diz çöktürmeyi planladığını kanıtlıyor. 'Popeye Operasyonu'ndan yapay fırtınalara kadar doğayı bir savaş aracına dönüştürmeyi hedefleyen gizli stratejiler, istihbarat dünyasında 'nükleer silahtan daha güçlü bir koz' olarak görülmüş.

Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ait gizliliği yeni kaldırılan arşiv belgeleri, Washington yönetiminin on yıllar boyunca atmosfer olaylarını birer askeri mühimmat gibi kullanmak için yürüttüğü gizli çalışmaları gün yüzüne çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ait gizliliği yeni kaldırılan arşiv belgeleri, Washington yönetiminin on yıllar boyunca atmosfer olaylarını birer askeri mühimmat gibi kullanmak için yürüttüğü gizli çalışmaları gün yüzüne çıkardı.

Soğuk Savaş döneminin en gergin yıllarında hazırlanan raporlar, Amerikalı strateji uzmanlarının sadece askeri güçle yetinmeyip bulut tohumlama, yapay sağanak yağışlar ve fırtına yönlendirme gibi yöntemlerle 'doğaya hükmetme' arayışına girdiğini gösteriyor. Ortaya çıkan dosyalar, o dönemde bilim insanları ve istihbarat analizcilerinin, hava durumunu kontrol etme yeteneğini atom bombasından bile daha kritik bir stratejik üstünlük olarak tanımladığını belgeliyor.

İfşa olan kayıtlar, bu tehlikeli planların sadece teoride kalmadığını, özellikle Vietnam Savaşı gibi sıcak çatışma bölgelerinde lojistik hatları çökertmek amacıyla belirli sahalarda yapay yağmurlar oluşturularak denendiğini doğruluyor.

İfşa olan kayıtlar, bu tehlikeli planların sadece teoride kalmadığını, özellikle Vietnam Savaşı gibi sıcak çatışma bölgelerinde lojistik hatları çökertmek amacıyla belirli sahalarda yapay yağmurlar oluşturularak denendiğini doğruluyor.

Belgelerdeki en dikkat çekici detaylardan biri, kasırgaların rotasını değiştirme veya kutup bölgelerindeki buz kütlelerini eriterek deniz seviyelerini yükseltme gibi radikal senaryoların ciddi şekilde masaya yatırılmış olması. Uzmanların o yıllarda sunduğu raporlarda, atmosferin bir noktasında yapılacak müdahalenin dünyanın başka bir bölgesinde geri dönülemez felaketlere yol açabileceği uyarısı yapılmasına rağmen, jeopolitik rekabetin bu risklerin önüne geçtiği anlaşılıyor. Günümüzde komplo teorisi olarak görülen pek çok iddianın temelini oluşturan bu eski projeler hakkında CIA sessizliğini koruyor.

Belgelerde Öne Çıkan Detaylar:

Belgelerde Öne Çıkan Detaylar:

  • Yağmur Silahı: Belgeler, özellikle Vietnam Savaşı sırasında kullanılan 'Popeye Operasyonu'na benzer şekilde, belirli bölgelerde aşırı yağış çıkararak düşman lojistik hatlarını çamura bulama ve işlevsiz hale getirme planlarını içeriyor.

  • Küresel Etki Endişesi: 1960'lı yıllara ait bir memorandumda, CIA analistlerinin 'hava durumunu kontrol etmenin nükleer silah sahibi olmaktan daha önemli olabileceği' uyarısında bulunduğu görülüyor.

  • Tanrıyı Oynamak: Bazı bilim insanlarının CIA'e verdiği raporlarda, kasırgaların yönünü değiştirme veya kutuplardaki buzulları eriterek deniz seviyelerini yükseltme gibi radikal (ve o dönem için teorik) fikirlerin tartışıldığı belirtiliyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
