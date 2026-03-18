Gizli Dosyalar İlk Kez Ortaya Çıktı: CIA'in Hava Durumunu Kontrol Etme Projesi İfşa Oldu!

Belgelerdeki en dikkat çekici detaylardan biri, kasırgaların rotasını değiştirme veya kutup bölgelerindeki buz kütlelerini eriterek deniz seviyelerini yükseltme gibi radikal senaryoların ciddi şekilde masaya yatırılmış olması. Uzmanların o yıllarda sunduğu raporlarda, atmosferin bir noktasında yapılacak müdahalenin dünyanın başka bir bölgesinde geri dönülemez felaketlere yol açabileceği uyarısı yapılmasına rağmen, jeopolitik rekabetin bu risklerin önüne geçtiği anlaşılıyor. Günümüzde komplo teorisi olarak görülen pek çok iddianın temelini oluşturan bu eski projeler hakkında CIA sessizliğini koruyor.