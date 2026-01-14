30 Yıldır Çürümeye Bırakılan Tatil Cenneti: Japonya’nın Terk Edilmiş Oteller Şehri
Japonya’da doğal kaplıcalarıyla tanınan Kinugawa Onsen, yıllar boyunca binlerce turisti ağırlayan popüler tatil durakları arasındaydı. Zamanla ziyaretçi sayısı azaldı ve oteller kapılarını kapattı. Aradan geçen on yıllara rağmen yapılar hala ayakta duruyor. Sessizlik, terk edilmişlik ve zamanın donduğu hissi bölgeye hakim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir zamanların gözdesi, bugün sessizliğe gömülü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dışarıdan çürümüş, içeride zaman kapsülü gibi
Kinugawa Onsen’deki yapıların kaderi, Japonya’daki mülkiyet sistemiyle doğrudan bağlantılı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın