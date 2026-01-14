30 Yıldır Çürümeye Bırakılan Tatil Cenneti: Japonya’nın Terk Edilmiş Oteller Şehri

Kinugawa Onsen, Japonya’da kaplıca turizminin yükselişte olduğu dönemde dolup taşan tatil merkezleri arasında yer alıyordu. Nehir kenarına dizilmiş çok katlı oteller, kalabalık lobiler ve sürekli hareket halindeki çarşı bölgesiyle canlı bir atmosfere sahipti.

1990’ların başında yaşanan ekonomik çöküş, turizm alışkanlıklarını da değiştirdi. Ziyaretçi sayısı hızla düştü, rezervasyonlar iptal edildi, oteller peş peşe kapandı.

Kapanan yapılar yıkılmadı. Japonya’daki katı mülkiyet yasaları, sahip izni olmadan yıkımı neredeyse imkansız hale getiriyor. Otel sahiplerinin vefat etmesi, mirasçı bulunamaması ya da ortadan kaybolması, mülkleri hukuki çıkmaz içine soktu. Sonuçta ne yenileme yapıldı ne de yıkım gerçekleşti. Oteller, zamanın ortasında askıda kalmış hâlde nehir kenarında sıralanıyor.