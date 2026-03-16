Kanada’dan Türk Vatandaşlarını Üzen Vize Kararı! Kanada’ya Giden Türk Vatandaşlarının Hayali Yarım Kaldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.03.2026 - 11:57

Kanada hükümeti, 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası ülkeye kabul ettiği Türk vatandaşlarının geçici oturum ve çalışma izinlerini uzatmama kararı aldı. Yeni yönetimle birlikte değişen göçmenlik politikaları, yaklaşık 9 bin depremzedenin Türkiye’ye zorunlu dönüş yapmasına neden olacak.

Kanada yönetimi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlattığı insani vize programında sona geldiğini duyurarak, ülkede bulunan binlerce Türk depremzedenin oturum izinlerini yenilememe kararı aldı.

Üç yıldır Kanada’da yaşamını sürdüren ve çalışma hayatına dahil olan yaklaşık 9 bin Türk vatandaşı, vize sürelerinin dolmasıyla birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.

Deprem felaketinin hemen ardından başlatılan özel program kapsamında yaklaşık 20 bin kişiye kapılarını açan Kanada, o dönemde bu kişilere geçici çalışma ve ikamet imkanı tanımıştı. Ancak 14 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen hükümet değişikliği ve Mark Carney’nin başbakanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte ülkenin göçmenlik stratejilerinde sert bir değişime gidildi. Bu yeni politika doğrultusunda, 2026 yılı itibarıyla depremzedelere sağlanan özel imtiyazların süresi uzatılmadı.

Sürecin belirsizleşmesi üzerine gruptaki 10 bin kişi kendi imkanlarıyla Türkiye’ye dönüş yaparken, geride kalan 9 bin kişilik grup ise zorunlu bir tahliye süreciyle karşı karşıya bulunuyor. Kanada’da kalabilmek için ağır iş kollarında çalışan ve düzen kurmaya çalışan vatandaşlar, 'TS2023 girişimi' ismiyle bir araya gelerek seslerini hükümete duyurmaya çalışıyor. Türkiye’deki evlerinin hala harabe durumda olduğunu belirten depremzedeler, Kanada hükümetinden kalıcı bir çözüm ya da adil bir oturum hakkı talep ediyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
