Kanada’dan Türk Vatandaşlarını Üzen Vize Kararı! Kanada’ya Giden Türk Vatandaşlarının Hayali Yarım Kaldı

Üç yıldır Kanada’da yaşamını sürdüren ve çalışma hayatına dahil olan yaklaşık 9 bin Türk vatandaşı, vize sürelerinin dolmasıyla birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.

Deprem felaketinin hemen ardından başlatılan özel program kapsamında yaklaşık 20 bin kişiye kapılarını açan Kanada, o dönemde bu kişilere geçici çalışma ve ikamet imkanı tanımıştı. Ancak 14 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen hükümet değişikliği ve Mark Carney’nin başbakanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte ülkenin göçmenlik stratejilerinde sert bir değişime gidildi. Bu yeni politika doğrultusunda, 2026 yılı itibarıyla depremzedelere sağlanan özel imtiyazların süresi uzatılmadı.

Sürecin belirsizleşmesi üzerine gruptaki 10 bin kişi kendi imkanlarıyla Türkiye’ye dönüş yaparken, geride kalan 9 bin kişilik grup ise zorunlu bir tahliye süreciyle karşı karşıya bulunuyor. Kanada’da kalabilmek için ağır iş kollarında çalışan ve düzen kurmaya çalışan vatandaşlar, 'TS2023 girişimi' ismiyle bir araya gelerek seslerini hükümete duyurmaya çalışıyor. Türkiye’deki evlerinin hala harabe durumda olduğunu belirten depremzedeler, Kanada hükümetinden kalıcı bir çözüm ya da adil bir oturum hakkı talep ediyor.