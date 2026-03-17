onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ramazan Bayramı Öncesi Milyonlarca Sürücünün Dikkatine: 30 Bin TL Ceza ve Ehliyete El Koyma Şoku!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2026 - 06:21

Ramazan Bayramı tatili yolculuğu öncesinde trafik kurallarında devrim niteliğinde bir döneme girildi. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle hız sınırları yeniden belirlenirken, ihlal yapan sürücülere 30 bin TL’ye varan rekor para cezaları ve ehliyetlerine el konulması gibi ağır yaptırımlar getirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, memleketine veya tatil beldelerine gitmeye hazırlanan milyonlarca araç sahibini çok sıkı denetimler bekliyor.

Devlet, trafik güvenliğini artırmak amacıyla radar ve hız cezası sisteminde köklü bir değişikliğe gitti. 26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, eski tip yüzdelik hız aşımı hesaplamaları tamamen rafa kaldırıldı. Artık sürücüler, yollarda hız limitlerini aştıkları her bir kilometre için çok daha dikkatli olmak zorunda. Yeni sistemde şehir içi yollarda sadece 5 kilometre, şehir dışı yollarda ise sabit 10 kilometre tolerans tanınacak. Bu sınırları geçenleri ise dudak uçuklatan cezalar bekliyor.

Yeni kurallara göre otomobillerin kullanabileceği en yüksek hızlar, yolun niteliğine göre netleştirildi. Şehirler arası çift yönlü yollarda limit 90 kilometre olurken, bölünmüş yollarda 110 kilometreye, devlet otoyollarında 130 kilometreye ve özel işletilen otoyollarda ise 140 kilometreye kadar izin verilecek. Eğer bir sürücü şehir içindeki 50 kilometrelik sınırı 56 kilometreye çıkarırsa doğrudan radar cezasıyla karşı karşıya kalacak. Şehir dışı yollarda ise hız aşım miktarı arttıkça ödenecek tutar kademeli olarak yükselerek 30 bin TL seviyesine kadar ulaşabilecek.

Söz konusu düzenleme sadece cüzdanları değil, ehliyetleri de yakından ilgilendiriyor. Hız sınırını belirlenen limitlerin çok üzerinde aşan sürücülerin ehliyetlerine, ihlalin boyutuna göre 30 günden 90 güne kadar geçici süreyle el konulacak. Kuralları alışkanlık haline getirerek bir yıl içinde beş kez ağır ihlal yapanların ehliyetleri ise süresiz olarak geri alınacak. Bu sürücülerin tekrar trafiğe çıkabilmesi için psikolojik değerlendirme raporu alması zorunlu tutulacak. Bayram trafiğinde hem can güvenliğini korumak hem de ağır maddi yaptırımlarla karşılaşmamak için sürücülerin yeni hız tabelalarına harfiyen uyması hayati önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın