Ramazan Bayramı Öncesi Milyonlarca Sürücünün Dikkatine: 30 Bin TL Ceza ve Ehliyete El Koyma Şoku!

Devlet, trafik güvenliğini artırmak amacıyla radar ve hız cezası sisteminde köklü bir değişikliğe gitti. 26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, eski tip yüzdelik hız aşımı hesaplamaları tamamen rafa kaldırıldı. Artık sürücüler, yollarda hız limitlerini aştıkları her bir kilometre için çok daha dikkatli olmak zorunda. Yeni sistemde şehir içi yollarda sadece 5 kilometre, şehir dışı yollarda ise sabit 10 kilometre tolerans tanınacak. Bu sınırları geçenleri ise dudak uçuklatan cezalar bekliyor.

Yeni kurallara göre otomobillerin kullanabileceği en yüksek hızlar, yolun niteliğine göre netleştirildi. Şehirler arası çift yönlü yollarda limit 90 kilometre olurken, bölünmüş yollarda 110 kilometreye, devlet otoyollarında 130 kilometreye ve özel işletilen otoyollarda ise 140 kilometreye kadar izin verilecek. Eğer bir sürücü şehir içindeki 50 kilometrelik sınırı 56 kilometreye çıkarırsa doğrudan radar cezasıyla karşı karşıya kalacak. Şehir dışı yollarda ise hız aşım miktarı arttıkça ödenecek tutar kademeli olarak yükselerek 30 bin TL seviyesine kadar ulaşabilecek.

Söz konusu düzenleme sadece cüzdanları değil, ehliyetleri de yakından ilgilendiriyor. Hız sınırını belirlenen limitlerin çok üzerinde aşan sürücülerin ehliyetlerine, ihlalin boyutuna göre 30 günden 90 güne kadar geçici süreyle el konulacak. Kuralları alışkanlık haline getirerek bir yıl içinde beş kez ağır ihlal yapanların ehliyetleri ise süresiz olarak geri alınacak. Bu sürücülerin tekrar trafiğe çıkabilmesi için psikolojik değerlendirme raporu alması zorunlu tutulacak. Bayram trafiğinde hem can güvenliğini korumak hem de ağır maddi yaptırımlarla karşılaşmamak için sürücülerin yeni hız tabelalarına harfiyen uyması hayati önem taşıyor.