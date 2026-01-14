Doğalgaz Kullanmıyorlar! Kimsenin Bilmediği Japon Isınma Hilesi

Kotatsu, alçak ahşap masa formunda tasarlanan, alt kısmında elektrikli ısıtıcı bulunan geleneksel eşya olarak biliniyor. Masanın üzerine ince örtü, onun üstüne kalın futon seriliyor. Isı yukarı doğru yükseliyor ve örtü sayesinde içeride hapsoluyor. Ayaklar, bacaklar ve diz hizası dakikalar içinde sıcacık hale geliyor. Odanın geri kalanı soğuk kalsa bile masa altındaki alan yeterli geliyor.

Japon konutlarının yalıtım sorunu düşünüldüğünde sistem oldukça mantıklı duruyor. Büyük alanları ısıtmak yerine, yaşamın aktığı nokta sıcak tutuluyor. Zaisu adı verilen yere yakın sandalyeler, minderler ya da tatami üstü oturma düzeniyle birlikte kullanılıyor. Kanepeye örtü çekmek ya da masayı yerinden oynatmak ise hoş karşılanmıyor.