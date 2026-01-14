Doğalgaz Kullanmıyorlar! Kimsenin Bilmediği Japon Isınma Hilesi
Japonya’da kış denince akla ilk gelen eşyalardan biri kotatsu oluyor. Evin ortasına kurulan, altı ısıtmalı alçak masa etrafında herkes toplanıyor. Isınma ihtiyacı tek noktada çözülüyor, evin tamamı ısıtılmıyor. Aile bireyleri saatlerce yerinden kalkmak istemiyor. Kulağa tanıdık geliyor değil mi?
Kotatsu denilen şey aslında çok basit ama fazlasıyla etkili.
Kotatsu etrafında hayat neredeyse durma noktasına geliyor.
Yüzyıllardır değişmeyen alışkanlık, sadece şekil değiştirdi.
