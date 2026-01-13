Ne Güneş Ne de Genetik! Cildi En Hızlı Yaşlandıran Hata Ortaya Çıktı

Dermatolog Lidia Moroñas, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda ciltte yıpranmanın temel nedenine işaret ediyor. Güneş ışınları ya da sigara kullanımı çoğu zaman ilk sırada anılsa da, klinik gözlemler farklı tablo çiziyor. Moroñas’a göre mat, hassas ve kolay tahriş olan ciltlerin ortak noktası, hasar görmüş cilt bariyeri.

Cilt bariyeri dengesini kaybettiğinde nem tutma kapasitesi düşüyor. Su kaybı artıyor, inflamasyon tetikleniyor ve dış etkenlere karşı savunma zayıflıyor. Sonuç olarak cilt daha yorgun, daha cansız ve yaşından büyük görünüyor. Gerginlik hissi, kızarıklıklar, düzensiz doku ve makyajla bile gizlenemeyen solgun ifade ortaya çıkıyor.