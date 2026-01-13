onedio
Ne Güneş Ne de Genetik! Cildi En Hızlı Yaşlandıran Hata Ortaya Çıktı

Ne Güneş Ne de Genetik! Cildi En Hızlı Yaşlandıran Hata Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 16:15

Cilt bakımı çoğu zaman yalnızca estetik başlığı altında ele alınıyor. Oysa cilt, vücudun en geniş organı olarak dış etkenlere karşı ilk savunma hattını oluşturuyor. Kirlilik, mikroorganizmalar ve çevresel stres faktörleriyle sürekli temas halinde kalıyor. Sağlıklı görünüm kadar genel iyilik hali açısından da güçlü kalması gerekiyor. Dermatolog Lidia Moroñas ise cilt yaşlanmasına dair ezber bozan noktaya dikkat çekti.

Cildi en hızlı yaşlandıran hata sandığınız gibi güneş değil

Cildi en hızlı yaşlandıran hata sandığınız gibi güneş değil

Dermatolog Lidia Moroñas, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda ciltte yıpranmanın temel nedenine işaret ediyor. Güneş ışınları ya da sigara kullanımı çoğu zaman ilk sırada anılsa da, klinik gözlemler farklı tablo çiziyor. Moroñas’a göre mat, hassas ve kolay tahriş olan ciltlerin ortak noktası, hasar görmüş cilt bariyeri.

Cilt bariyeri dengesini kaybettiğinde nem tutma kapasitesi düşüyor. Su kaybı artıyor, inflamasyon tetikleniyor ve dış etkenlere karşı savunma zayıflıyor. Sonuç olarak cilt daha yorgun, daha cansız ve yaşından büyük görünüyor. Gerginlik hissi, kızarıklıklar, düzensiz doku ve makyajla bile gizlenemeyen solgun ifade ortaya çıkıyor.

Bariyer hasar gördüğünde kullanılan ürünler etkisini yitiriyor

Bariyer hasar gördüğünde kullanılan ürünler etkisini yitiriyor

Lidia Moroñas’a göre sorun yalnızca yanlış ürün seçimiyle sınırlı kalmıyor. Bariyer stabil olmadığında, uygulanan içeriklerin fayda sağlaması mümkün olmuyor. Nemlendirici, serum ya da aktif içerikler ciltte tutulamıyor, aksine hassasiyeti artırabiliyor.

Dermatolog, 'Ne sürülürse sürülsün, bariyer zayıf kaldığında cilt su kaybediyor, reaksiyon gösteriyor ve inflamasyon kaçınılmaz hale geliyor' ifadelerini kullandı. Parlaklık kaybı, pürüzlü yapı ve sürekli yorgun görünen cilt ifadesi genellikle burada başlıyor.

Çözüm daha fazla ürün değil, doğru yaklaşım

Çözüm daha fazla ürün değil, doğru yaklaşım

Moroñas, bakım rutinlerinde sayıyı artırmanın çözüm olmadığını özellikle vurguluyor. Asıl önemli nokta, cildin mevcut durumuna uygun içeriklerle bariyer onarımına odaklanmak. Aşırı arındırma, sert içerikler ya da kontrolsüz aktif kullanımı, yaşlanma belirtilerini hızlandıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Doğru ürünlerle desteklenen cilt bariyeri, zamanla nem dengesini yeniden kazanıyor. Kızarıklıklar azalıyor, doku daha pürüzsüz hale geliyor ve cilt daha dinlenmiş görünmeye başlıyor. Dermatoloğa göre kaliteyi değiştiren detay tam olarak burada yatıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
