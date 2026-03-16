UNESCO Listesinde Yer Alan İlçemizde Japonlar Akın Ediyor: Oteller Neredeyse Doldu

Safranbolu’nun kendine has mimarisiyle ünlü 5 bin yatak kapasiteli turizm tesisleri Türkiye’nin dört bir yanından gelecek misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi Japonya'dan, Tayvan'dan ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinden yüz binlerce turist bu noktada buluşuyor. Baharın gelişiyle birlikte canlanan doğa ve henüz deniz sezonunun açılmamış olması, gezginlerin rotasını iç turizmin bu kadim merkezine çevirmesine neden oldu. Büyük şehirlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığı Safranbolu’yu kısa tatil kaçamakları için rakipsiz kılıyor.