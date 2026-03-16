UNESCO Listesinde Yer Alan İlçemizde Japonlar Akın Ediyor: Oteller Neredeyse Doldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 15:47

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin göz bebeği, Osmanlı mimarisinin yaşayan temsilcisi Safranbolu, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı büyük bir heyecanla bekliyor. Japonlar arasında gözde noktalardan birisi olan ve tarihi dokusuyla adeta bir açık hava müzesini andıran Karabük’ün bu zarif ilçesi, tatilcilerin rotasında ilk sıralara yerleşti. Bayram tatili yaklaşırken, bölgedeki otel, han ve geleneksel konaklarda doluluk oranları şimdiden yüzde 90 seviyelerine ulaşmış durumda.

Geleneksel konaklarda yer kalmadı

Safranbolu’nun kendine has mimarisiyle ünlü 5 bin yatak kapasiteli turizm tesisleri Türkiye’nin dört bir yanından gelecek misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi Japonya'dan, Tayvan'dan ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinden yüz binlerce turist bu noktada buluşuyor. Baharın gelişiyle birlikte canlanan doğa ve henüz deniz sezonunun açılmamış olması, gezginlerin rotasını iç turizmin bu kadim merkezine çevirmesine neden oldu. Büyük şehirlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığı Safranbolu’yu kısa tatil kaçamakları için rakipsiz kılıyor.

İşletmeciler yeni rekorlar bekliyor

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, bu ilginin tesadüf olmadığını vurguluyor. Yüksek sezona geçişle birlikte bölgenin büyük bir ivme kazandığını belirten Urgancıoğlu, şunları kaydediyor:

'Bayramda genellikle iç pazardan, yani Türk misafirlerden büyük bir ilgi görüyoruz. Bölgesel istikrarsızlıkların veya dış etkenlerin bu tatil dönemindeki yerli turist hareketliliğini etkilemeyeceğini düşünüyoruz. İşletmelerimizin büyük bir kısmı dolmuş durumda ve rekorlarla dolu bir bayram geçirmeyi umut ediyoruz. Safranbolu, misafirperverliği ve tarihiyle tam kapasite hizmet vermeye hazır.'

Arnavut kaldırımlı sokakları, tescilli yapıları ve eşsiz lezzetleriyle Safranbolu, misafirlerine sadece bir konaklama değil, aynı zamanda bir zaman yolculuğu vaat ediyor. Henüz plan yapmamış olanlar için son boş odaların hızla tükendiği uyarısını yapan yetkililer, bayramın bu tarihi atmosferde unutulmaz geçeceğinden emin.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
