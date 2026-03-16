Bayram Tatlısında Hafiflik İsteyenlere: En Güzel Soğuk Baklava Tarifi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 15:47

Ramazan Bayramı yaklaşıyor, evlerde çoktan telaşı başladı! Bayramda börekler, tatlılar, kurabiyeler evlerimizden eksik olmuyor. Hem ailemizde sevdiklerimizle tüketmek hem de gelen misafirlerimizi güzelce ağırlamak için türlü türlü ikramlıklar hazırlıyoruz. Bu sene 'şöyle hafif bir tatlı olsa da yesek' diyenler için artık klasikleşmiş bir tarifle geldik.

İşte en güzel soğuk baklava tarifi ve soğuk baklava yapılışı!

Soğuk Baklava Malzemeleri

Malzemeler:

  • 1 paket baklavalık yufka (800g)

  • 150 gr. tereyağı

  • Bir yarım+bir çeyrek çay bardağı sıvı yağ (yani bir çay bardağından daha az)

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı su

  • 2 su bardağı süt

Baklavaların arasına koymak için:

  • 1 kase iri çekilmiş fıstık (ceviz de olur.)

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı süt tozu (ya da bu ikisi yerine bolca çikolata rendesi)

Soğuk Baklava Yapılışı

Soğuk Baklava Nasıl Yapılır?

1. Tatlının ilk olarak şerbetini hazırlayın: Tencereye şeker ve suyu alarak kaynamaya bırakın

2. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

3. Ardından küçük bir tencereye tereyağını alın ve eritin. 

4. Yağ erirken çıkan köpükleri toplayın. (püf noktası!)

5. Yağ eridikten sonra ocaktan alın ve üzerine sıvı yağı ekleyerek karıştırın.

6. Baklava yufkasını tezgaha alın, kullanacağınız fırın kabını yufkanın kenar kısmına yerleştirerek etrafından bıçak ile kesin. (Tam şekil alması için)

7. Çok kalın olmaması istiyorsanız eğer kenarda kalan yufkaları kullanmayın, yoksa kullanabilirsiniz.

8. Fırın tepsisinin tabanına yağ karışımından 1 kaşık kadar fırça ile her yerine gelecek şekilde sürün.

9. Daha sonra 1 tane bütün yufka yerleştirin ve 1 kaşık daha yağ gezdirin.

10. Kestiğiniz daire şeklindeki yufkadan üzerine yerleştirelim ve bir kaşık yağ gezdirin.

11. Bu şekilde yufkaların yarısını tepsiye üst üste sıralayın.

12. Baklavanın ortasına fındık/fıstık/cevizi koyun.

13. Bu arada fırını alt üst fansız ayarda 170°C’de ısınmaya bırakın.

14. Fıstıkları yerleştirdikten sonra üst için ayırdığınız yufkaları üst üste, aralarına yağ dökerek aynı şekilde sıralamaya devam edin.

15. Yufkaları yerleştirme işlemi bittikten sonra kenardan taşan kısımlar varsa bıçak ile kesin ve yağdan sürün. 

16. Hazırladığımız baklavayı istediğiniz şekilde kesin.

17. Baklavayı 170°C fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakın. (Fırına göre değişir ama ortalama 1 saate pişer)

18. Baklava pişerken şerbetimizin sütünü ekleyin ve karıştırın.

19. Kızaran baklavayı fırından çıkarın ve 10 dakika bekleyin.

20. Soğuyan baklavanın üzerine şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirin.

21. Şerbeti çekmesi için 1 saat kadar dinlendirin.

Üstü için: Kakaoyu süt tozu ile karıştırın. Ardından süzgeç yardımı ile baklavanın her yerini bu karışımla kaplayın. Ya da çikolata rendesi de kullanabilirsiniz.

Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun! 😋

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
