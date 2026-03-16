onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bakır, Çelik, Cam: En Sağlıklı Çaydanlık Çeşidi Hangisi?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 15:28

Ülkemizde en sevilen içeceklerden biri hiç şüphesiz çay. Haliyle 'en iyi çay nasıl demlenir?' sorusu da sık sık gündemimize geliyor. Kimisi soğuk suya, kimisi kaynamış ve dinlenmiş suya demliyor çayını. Peki ama çaydanlık da çayın tadını etkiliyor mu?

Tayvanlı bilim insanları tarafından yapılan araştırma, bu soruyu son noktayı koydu. Çaydanlık malzemesinin, hem çayın tadını hem de sağlığa olan yararlarını nasıl etkilediğini incelendı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
En iyi çayın nasıl demlendiğini araştırmak için tam 585 fincan çay hazırlandı.

Yeni araştırma, Tayvan'da Ulusal Taichung Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Araştırmacılar, toprak, cam, paslanmaz çelik, silika jel ve porselenden üretilmiş beş farklı çaydanlıkla siyah, yeşil ve oolong çaylarını demledi. Çalışmada toplam 585 fincan çay hazırlandı.

Elde edilen sonuçlar ise oldukça ilgi çekici!

Her demliğe 3 gram çay konuldu ve 125 ml kaynar su eklenerek beş dakika demlenmeye bırakıldı. Daha sonra demlikler dairesel bir hareketle üç kez hafifçe döndürüldü ve 70-80°C sıcaklıktaki çay, önceden ısıtılmış fincanlara aktarıldı.

Analizler, siyah çayın cam veya silika jel demlikten demlendiğinde en yüksek antioksidan seviyesini içerdiğini gösterdi. Bu malzemelerin, sağlığı destekleyen bileşenleri çaya daha iyi aktardığını ortaya koydu.

Peki en sağlıklı çaydanlık hangisi?

Porselen çaydanlık, estetik açıdan en şık bulunan demlik olsa da, hem lezzet hem de kateşin konsantrasyonu açısından en düşük puanı aldı. Ayrıca porselen demliğin, çayı en hızlı şekilde soğutan materyal olduğunun altı çizildi.

Lezzet değerlendirmesinde ise toprak çaydanlıklar ilk sırayı aldı. İkinci sırada cam ve paslanmaz çelik çaydanlıklar yer aldı. 

Cam çaydanlık, hem sağlık hem de lezzet açısından değerlendirilince üst sıralarda yer aldı. Cam çaydanlıklar, gözeneksiz olması nedeniyle, içine hiçbir şeyi hapsetmez ve suya yabancı madde salmaz. Dolayısıyla çayın rengini görmenizi sağlar, tadı en saf haliyle verir.

Peki hangi çaydanlıklar kullanılmamalı?

  • Alüminyum: Isıyla birlikte suya karışma riski yüksektir; nörolojik sağlık için önerilmez.

  • Bakır (Kalaysız) Kalayı gitmiş bakır çaydanlıklar zehirlenmeye yol açabilir. Mutlaka kalaylı olmalıdır.

  • Plastik Detaylar: Kapağında veya süzgecinde plastik bulunan modellerden (BPA riski nedeniyle) uzak durulmalı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın