Dünyanın En Narsist Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Detayı Dikkat Çekti

Genel sıralamada Almanya ilk sırada yer alırken Irak, Çin, Nepal ve Güney Kore üst basamaklarda konumlandı. Sırbistan, İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka ise listenin alt kısmında kaldı.

Ancak iş narsistik hayranlık boyutuna geldiğinde tablo değişti. Kendini öne çıkarma, dikkat çekme ve üstün görünme eğilimleri açısından Nijerya, Irak, Çin, Nepal ve Türkiye en yüksek puanları aldı. En düşük skorlar ise Norveç, Danimarka, İrlanda, Rusya ve Birleşik Krallık’ta ölçüldü.