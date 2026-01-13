onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Narsist Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Detayı Dikkat Çekti

Dünyanın En Narsist Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Detayı Dikkat Çekti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 13:07

Sosyal medyada sık sık tartışılan narsisizm kavramı, geniş katılımlı akademik çalışma sayesinde ülkeler bazında mercek altına alındı. Araştırma, günlük hayatta karşılaşılan narsistik özelliklere odaklandı. Klinik tanı yerine davranış eğilimleri ölçüldü. Sonuçlar, yerleşik kabulleri sarsacak türden.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araştırma, "kim daha narsist?" sorusuna sayılarla yanıt verdi.

Araştırma, "kim daha narsist?" sorusuna sayılarla yanıt verdi.

Çalışma, Michigan State University bünyesinde yürütüldü ve sonuçlar Self and Identity dergisinde yayımlandı. 53 ülkeden 45 bini aşkın katılımcı, kendilerine yöneltilen ifadeler üzerinden değerlendirildi. Ölçülen şey, narsistik kişilik bozukluğu değil; hayranlık ihtiyacı, üstünlük algısı ve sosyal rekabet eğilimleriydi.

Katılımcılardan 'rakiplerimin başarısız olmasını isterim' ya da 'dikkat çekmeyi başarırım' gibi ifadelere yanıt vermeleri istendi. Aynı zamanda kendilerini toplum içindeki konum açısından derecelendirmeleri talep edildi. Ortaya çıkan tablo, narsisizmin ülkelere, yaşa ve cinsiyete göre ciddi farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Genel sıralama başka, narsistik hayranlık listesi bambaşka sonuçlar verdi.

Genel sıralama başka, narsistik hayranlık listesi bambaşka sonuçlar verdi.

Genel sıralamada Almanya ilk sırada yer alırken Irak, Çin, Nepal ve Güney Kore üst basamaklarda konumlandı. Sırbistan, İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka ise listenin alt kısmında kaldı.

Ancak iş narsistik hayranlık boyutuna geldiğinde tablo değişti. Kendini öne çıkarma, dikkat çekme ve üstün görünme eğilimleri açısından Nijerya, Irak, Çin, Nepal ve Türkiye en yüksek puanları aldı. En düşük skorlar ise Norveç, Danimarka, İrlanda, Rusya ve Birleşik Krallık’ta ölçüldü.

Araştırmanın tüm ülkeleri kapsayan ortak sonucunda genç yaş grupları, narsistik eğilimlerde açık ara öne çıktı

Araştırmanın tüm ülkeleri kapsayan ortak sonucunda genç yaş grupları, narsistik eğilimlerde açık ara öne çıktı

Erken yetişkinlik döneminde öz güven, kendini merkezde görme ve dikkat çekme isteği daha yoğun ölçüldü.

Cinsiyet kırılımında erkekler, kadınlara kıyasla daha yüksek skorlar aldı. Kendini toplum içinde yüksek konumda tanımlayan katılımcılarda narsistik eğilimlerin belirgin şekilde arttığı görüldü. Uzmanlara göre statü algısı yükseldikçe ayrıcalık beklentisi de güçleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın