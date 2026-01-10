onedio
Burj Khalifa Tahtını Kaybediyor! Dünyanın En Yüksek Yapısı Ünvanını Elinden Alacak

10.01.2026 - 17:46

Suudi Arabistan’da gökyüzünü yeniden tanımlayan dev kule, dünyanın en yüksek yapısı olma hedefiyle yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında mevcut rekoru açık ara geride bırakacak yapı, şehir siluetinde çarpıcı etki yaratacak. Yüksekliğiyle Özgürlük Heykeli’nin neredeyse on bir katına ulaşacak proje, uzun süredir küresel mimarlık gündeminde yer alıyor.

Gelinen noktada gözler yeniden Cidde’ye çevrilmiş durumda.

Yaklaşık 1.000 metreyle rekorlar yeniden yazılıyor

Cidde Kulesi, tamamlandığında yaklaşık 1.000 metre yüksekliğe ulaşacak. Ölçü, hâlihazırda zirvede yer alan Burj Khalifa’yı yaklaşık 173 metre geride bırakacak. Karşılaştırma açısından bakıldığında yapı, Statue of Liberty’nin neredeyse on bir katı yüksekliğe denk geliyor. Şehir siluetinde tek başına baskın konum yaratacak ölçüler, küresel ölçekte simgesel anlam taşıyor.

Toplam inşaat alanı yaklaşık 530 bin metrekare olarak planlanan projede lüks otel alanları, ofisler, rezidanslar ve dünyanın en yüksek seyir noktası yer alacak. Yapı tamamlandığında üst segment turizm ve ticaret açısından bölgeye ciddi hareketlilik kazandırması bekleniyor. Kızıldeniz kıyısındaki Cidde, söz konusu kuleyle birlikte mimari vitrin hâline gelmeye hazırlanıyor.

Mimari yaklaşım doğadan ilham alıyor

Kulenin tasarımı, daha önce Burj Khalifa’ya imza atan Adrian Smith tarafından hazırlandı. Projede aerodinamik yapı ön planda tutuluyor. Üç yapraklı taban planı ve güçlendirilmiş beton çekirdek, rüzgar yüklerine karşı yüksek denge sağlıyor. Asansör sistemleri saniyede yaklaşık 10 metre hızla çalışacak şekilde planlandı.

Mimari form, genç çöl bitkilerinin yukarı doğru açılan filizlerinden ilham alıyor. Tek merkezden yükselen yapı, üst bölümlere doğru ayrışarak inceliyor. Tasarım ekibi, ortaya çıkan siluetin bölgesel bağlamla uyumlu olduğunu ve gökdelen mimarisinde yeni aşamayı temsil ettiğini vurguluyor.

İnşa çalışmaları 2013 yılında başladı, 2018’de çeşitli nedenlerle askıya alındı

Çalışmalar 2023’te yeniden hız kazandı. Ocak 2025 itibarıyla sahada aktif tempo başladı ve Aralık 2025’e gelindiğinde 80 kat tamamlandı. Şantiyede ortalama üç ila dört günde yeni kat yükseliyor.

Projenin geliştiricisi Jeddah Economic Company, tamamlanma tarihini 2028 olarak paylaşıyor. Cidde Kulesi, Suudi Arabistan’ın ekonomik çeşitlilik hedeflerini içeren Vision 2030 planının önemli parçaları arasında yer alıyor. Tamamlandığında karma kullanım konseptiyle dünyanın en yüksek yapısı ünvanını resmen alması bekleniyor.

