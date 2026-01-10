Burj Khalifa Tahtını Kaybediyor! Dünyanın En Yüksek Yapısı Ünvanını Elinden Alacak

Kulenin tasarımı, daha önce Burj Khalifa’ya imza atan Adrian Smith tarafından hazırlandı. Projede aerodinamik yapı ön planda tutuluyor. Üç yapraklı taban planı ve güçlendirilmiş beton çekirdek, rüzgar yüklerine karşı yüksek denge sağlıyor. Asansör sistemleri saniyede yaklaşık 10 metre hızla çalışacak şekilde planlandı.

Mimari form, genç çöl bitkilerinin yukarı doğru açılan filizlerinden ilham alıyor. Tek merkezden yükselen yapı, üst bölümlere doğru ayrışarak inceliyor. Tasarım ekibi, ortaya çıkan siluetin bölgesel bağlamla uyumlu olduğunu ve gökdelen mimarisinde yeni aşamayı temsil ettiğini vurguluyor.