Sürücülere Uyarı Geldi: Buzlu Havada Araçtaki O Tuşa Basmayın

Hız sabitleyici, sürücünün gaz pedalıyla kurduğu doğrudan ilişkiyi ortadan kaldırıyor. Buzlanma görülen yollarda lastikler tutunmayı kaybettiği anda sistem hızı korumaya devam ediyor. Tam da risk burada başlıyor. Araç aniden hızlanabiliyor ve savrulma kaçınılmaz hale geliyor.

Yetkili Ron Wilson, hız sabitleyici kullanımının yalnızca sabit ve güvenli yol koşullarında uygun olduğunu söylüyor. Islak, buzlu ya da virajlı yollarda sistemin devre dışı kalması gerektiği özellikle vurgulanıyor. Aksi durumda araç, sürücünün kontrolünden çıkabiliyor ve toparlama şansı saniyeler içinde kayboluyor.