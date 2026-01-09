Sürücülere Uyarı Geldi: Buzlu Havada Araçtaki O Tuşa Basmayın
İngiltere genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, sürücüler için riskli tablo yaratmış durumda. Don ve buzlanma nedeniyle kazalar artarken uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Özellikle araç içindeki bazı özelliklerin kış şartlarında sandığı kadar masum olmadığı vurgulanıyor. Yanlış kullanım saniyeler içinde kontrol kaybına yol açabiliyor.
Uzmanlar özellikle hız sabitleyici kullanımına dikkat çekiyor
Kaygan zeminde hız sabitleyici neden tehlikeli kabul ediliyor?
Yetkililerden art arda hava ve yol uyarıları geliyor
