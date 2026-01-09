onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Sürücülere Uyarı Geldi: Buzlu Havada Araçtaki O Tuşa Basmayın

Sürücülere Uyarı Geldi: Buzlu Havada Araçtaki O Tuşa Basmayın

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 18:07

İngiltere genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, sürücüler için riskli tablo yaratmış durumda. Don ve buzlanma nedeniyle kazalar artarken uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Özellikle araç içindeki bazı özelliklerin kış şartlarında sandığı kadar masum olmadığı vurgulanıyor. Yanlış kullanım saniyeler içinde kontrol kaybına yol açabiliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanlar özellikle hız sabitleyici kullanımına dikkat çekiyor

Uzmanlar özellikle hız sabitleyici kullanımına dikkat çekiyor

Sürüş eğitmenleri, buzlu yollarda hız sabitleyici sisteminin devrede olmaması gerektiğini açık şekilde ifade ediyor. Normal şartlarda konfor sağlayan sistem, kaygan zemin söz konusu olduğunda tepki süresini uzatıyor. 

Gaz kontrolünün otomatik şekilde ilerlemesi, lastiklerin yol tutuşunu kaybettiği anlarda sürücünün müdahale şansını ciddi ölçüde azaltıyor.

Adams Driver Trainer tarafından paylaşılan değerlendirmede, hız sabitleyicinin değişken yol koşullarında risk yarattığı belirtiliyor. Sistem devredeyken araç, patinaj anında hız korumaya çalışıyor ve ani şekilde öne doğru atılabiliyor. Kaygan zeminde yaşanan savrulmalarda, toparlama süresi çoğu zaman yeterli olmuyor.

Kaygan zeminde hız sabitleyici neden tehlikeli kabul ediliyor?

Kaygan zeminde hız sabitleyici neden tehlikeli kabul ediliyor?

Hız sabitleyici, sürücünün gaz pedalıyla kurduğu doğrudan ilişkiyi ortadan kaldırıyor. Buzlanma görülen yollarda lastikler tutunmayı kaybettiği anda sistem hızı korumaya devam ediyor. Tam da risk burada başlıyor. Araç aniden hızlanabiliyor ve savrulma kaçınılmaz hale geliyor.

Yetkili Ron Wilson, hız sabitleyici kullanımının yalnızca sabit ve güvenli yol koşullarında uygun olduğunu söylüyor. Islak, buzlu ya da virajlı yollarda sistemin devre dışı kalması gerektiği özellikle vurgulanıyor. Aksi durumda araç, sürücünün kontrolünden çıkabiliyor ve toparlama şansı saniyeler içinde kayboluyor.

Yetkililerden art arda hava ve yol uyarıları geliyor

Yetkililerden art arda hava ve yol uyarıları geliyor

Yetkililer, sürücülerin yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmesini ve zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınmasını öneriyor. Buzlanma riski bulunan saatlerde hız sabitleyici gibi otomatik sistemlerin kapalı tutulması gerektiği de tekrar hatırlatılıyor. Kaygan zeminlerde ani fren yerine gazdan yavaşça çekilme önerisi öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın