Bu Psikolojik Teste Göre Kafandaki Fırtınanın Sebebi Ne?

Bazen zihnimiz durmadan konuşur. Gece yatarken aklına gelen düşünceler, küçük bir olayın saatlerce zihninde dönmesi ya da sebepsiz bir huzursuzluk… Ama her fırtınanın bir nedeni vardır. Kimi zaman geçmişten gelen kırgınlıklar, kimi zaman gelecek kaygısı, kimi zaman da bastırılmış duygular zihnimizde dalgalar yaratır. Bu testte vereceğin cevaplara göre zihnindeki bu karmaşanın asıl kaynağının ne olduğunu söyleyeceğiz.

Hadi teste!