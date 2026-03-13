onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Mart 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Mart 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 12:11

Elektrikli otomobil sektörünün lideri olan Amerikan Tesla şirketi, Mart ayı fiyatlarını açıkladı. Mart ayı boyunca geçerli olacak yeni araç envanterini duyuran Tesla, Model Y modeliyle Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarını belirliyor. 

Model Y, tam otomatik sürüş yeteneği, gelişmiş oto-pilot ve standart oto-pilot paket seçenekleri ile müşterilere sunuluyor. Peki, Tesla Model Y'nin Mart ayı fiyatı ne kadar? Tesla Model Y'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Tesla'nın Mart ayı fiyat listesi.

Kaynak: https://www.tesla.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tesla Fiyat Listesi: Mart 2026

Tesla Fiyat Listesi: Mart 2026

Amerikan otomobil sektörünün liderlerinden biri olan Tesla, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kuruldu. Bu prestijli marka, dünya genelinde Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster gibi modelleri ile bilinirken, Türkiye'deki otomobil tutkunlarına Model Y aracıyla hizmet sunuyor.

Uyarı: Tesla'nın 'Satış fiyatları' aşağıda belirtilmiştir. Ancak Tesla'nın web sitesinde belirtilen fiyatların, Mart ayı itibariyle geçerli olan kampanyalar, ödeme seçenekleri veya opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Mart 2026

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Mart 2026

Oto-pilot paketlerine göre değişiklik gösteren Tesla Model Y'nin arkadan çekiş, long range arkadan çekiş, long range dört çeker ve performans dört çeker otomobillerinin Mart ayı fiyat listelerini inceliyoruz: 

Full Self-Driving Kabiliyeti 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.493.954 TL

  • Model Y - Premium Long Range Arkadan Çekiş - 3.817.613 TL

  • Model Y - Premium Long Range Dört Çeker - 4.478.208 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.898.208 TL

Geliştirilmiş Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.283.365 TL

  • Model Y - Premium Long Range Arkadan Çekiş - 3.607.024 TL

  • Model Y - Premium Long Range Dört Çeker - 4.240.446 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.660.446 TL

Standart Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.474.985 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.392.640 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.998.400 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.418.400 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2019 yılında otomobil sektörüne giriş yapan ve Euro NCAP tarafından 2022 yılında 'Küçük SUV' kategorisinde beş yıldızla ödüllendirilen Tesla Model Y, donanımı ve sürüş kalitesi ile öne çıkıyor. İşte Tesla Model Y'nin öne çıkan özellikleri:

  • Tesla Model Y, 396 beygir gücündeki (291 kW) motoru ve 510 Nm torku ile performans konusunda sınıfının liderleri arasında bulunuyor.

  • 500 km'yi aşan menzili ve 15 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabilme kapasitesi ile uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor.

  • Küçük SUV kategorisindeki Model Y, 0'dan 100 km/saat hıza sadece 7,6 saniyede ulaşma yeteneği ile hız severlerin beklentilerini karşılıyor.

  • 201 km/saat maksimum hıza ulaşabilme kabiliyeti, sürüş deneyimini daha da heyecanlı hale getiriyor.

Tesla Model Y'nin Donanım Özellikleri:

  • Tesla Model Y, sürücülerine hem güvenli hem de konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı vadediyor. Araç, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özelliklerine sahip.

  • ESP (denge kontrolü), ABS, şerit takip sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini daha rahat ve kontrol edilebilir hale getirirken, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler, aracın konfor ve güvenlik seviyesini yükseltiyor.

  • Model Y, Türkiye'de Performance, Long Range ve Arkadan Çekiş olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın