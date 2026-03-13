Mart 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Amerikan otomobil sektörünün liderlerinden biri olan Tesla, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kuruldu. Bu prestijli marka, dünya genelinde Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster gibi modelleri ile bilinirken, Türkiye'deki otomobil tutkunlarına Model Y aracıyla hizmet sunuyor.

Uyarı: Tesla'nın 'Satış fiyatları' aşağıda belirtilmiştir. Ancak Tesla'nın web sitesinde belirtilen fiyatların, Mart ayı itibariyle geçerli olan kampanyalar, ödeme seçenekleri veya opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.